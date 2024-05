Mike Tyson e Jake Paul fazem primeira encarada; confira

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 22:14 • Nova Iorque (EUA)

Mike Tyson e Jake Paul fizeram sua primeira encarada oficial nesta segunda-feira (13), em Nova York. O ex-campeão mundial de boxe e o youtuber boxeador se encontraram em uma coletiva de imprensa para divulgar o confronto entre eles. O encontro entre os dois foi amigável. VEJA O VÍDEO ACIMA:

Em um clima descontraído, Tyson fingiu socar Jake na linha de cintura, enquanto o influenciador deu um empurrãozinho de leve no adversário. Ambos estavam rindo e ainda apertaram a mão um do outro.

Mesmo com um ambiente tranquilo e de brincadeiras, Paul e Tyson trocaram provocações.

Jake Paul disse que seu adversário, 30 anos mais velho, não deveria estar lutando, e ressaltou que muita gente não acredita que ele possa fazer frente ao ex-campeão.

- Tem muita gente duvidando de mim. Vou nos comentários no Instagram e vejo todos dizendo, "Se o Jake vencer, é ótimo", por conta de quão incrível ele parece. A idade não importa, idade é só um número. Ele é um matador, um guerreiro, e vem fazendo isso sua vida inteira. É natural para ele. Eu venho fazendo isso há quatro anos e venho fazendo em nível super alto, mas em 20 de julho, vou mostrar ao mundo que posso me sair melhor no boxe que Mike Tyson - disse Paul.

(Foto: Kena Betancur / AFP)

- Nós somos amigos, não há dúvida que nós somos amigos, mas lá naquele ringue, nós não vamos ser amigos. É assim - declarou Tyson.

Mike Tyson e Jake Paul vão se enfrentar no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos.