Michael Jordan lamenta morte de Jerry West, ídolo do Lakers e da NBA

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 13/06/2024 - 14:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A notícia do falecimento de Jerry West, ícone do basquete eternizado na logo da NBA e lenda do Lakers abalou o mundo do esporte. Conhecido como “Mr. Clutch” por seus momentos decisivos em quadra, West deixou um legado que transcende gerações. Até a lenda do Bulls, Michael Jordan se manifestou sobre o caso.

- Estou realmente triste com a notícia da morte de Jerry. Afinal, ele foi um amigo sincero em minha trajetória na NBA e depois dela. Desde que entrei na liga, ele foi um grande mentor, uma espécie de irmão mais velho. Valorizei muito a nossa relação de amizade e o conhecimento que ele sempre me passou - afirmou, Jordan.

Michael Jordan é seis vezes campeão da NBA (Foto: AFP)

Quem foi Jerry West e por que ele é tão reverenciado?

Jerry West começou sua jornada no basquete em West Virginia antes de se consolidar como um dos maiores nomes da NBA. A sua carreira foi marcada por conquistas excepcionais, tanto em quadra quanto fora dela. Isso inclui 14 aparições em All-Star Games, 10 seleções para o primeiro time da NBA e dois prêmios de Executivo do Ano da NBA.

Para Michael Jordan, Jerry West foi mais do que um colega de profissão; ele foi um mentor e um “irmão mais velho”. Jordan sempre desejou competir contra West, mas valorizava ainda mais os momentos que passaram juntos fora das quadras. Eles compartilhavam uma abordagem semelhante ao jogo, um profundo respeito pelo esporte e um desejo constante de melhorar.

O Impacto de Jerry West na NBA

Além de suas realizações pessoais, Jerry West teve um papel crucial na formulação da identidade da NBA. Sua silhueta é até hoje utilizada como o logotipo oficial da liga, um testemunho de seu impacto duradouro.

Seu senso competitivo era comparável ao de Michael Jordan, uma qualidade que os unia além das diferenças de geração. A habilidade de West para fazer cestas cruciais nos momentos mais tensos dos jogos lhe rendeu o apelido de “Mr. Clutch” e respeito perene dentro e fora da quadra.

O legado de Jerry West ainda está vivo através de jogadores e executivos que ele influenciou. Ele será postumamente homenageado pela terceira vez no Naismith Memorial Basketball Hall of Famer neste outono, o que reafirma o seu impacto como executivo e contribuidor para o esporte.

As homenagens a Jerry West, vindas de figuras como LeBron James e Pau Gasol, destacam ainda mais a extensão de seu impacto. Ele não apenas moldou o futuro do basquete com suas decisões executivas, mas também tocou a vida de muitos a título pessoal, deixando um legado de integridade e paixão pelo jogo. Jerry West será sempre lembrado não só como uma lenda, mas como uma inspiração.