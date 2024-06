Jerry West, ídolo e logo da NBA, morre aos 86 anos

Jerry West foi 14x eleito para o All-Star Game da NBA (Foto: Bai Xuefei/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 11:28 • Los Angeles (EUA)

Na manhã desta quarta-feira (12), morreu Jerry West, lenda da NBA. O ex-jogador e treinador foi ídolo dos Los Angeles Lakers, além de ter conquistado a medalha de ouro no basquete masculino nas Olimpíadas de 1960.

Sua influência no esporte é tamanha que a tão famosa logo da liga americana de basquete foi desenvolvida com um movimento de West conduzindo a bola. Além disso, o ídolo foi apelidado de "Mr. Clutch", por sua habilidade de fazer pontos difíceis no estouro do relógio em vários jogos.

A causa de sua morte não foi revelada. O Los Angeles Clippers, time no qual era consultor desde 2017, informou que o ex-jogador faleceu pacificamente em casa, ao lado de sua esposa Karen.

Em sua juventude, Jerry jogou na Universidade de West Virginia, até ser draftado pelos Lakers, em 1960. Na Califórnia, construiu sua história ao longo de 14 anos, conquistando o título da NBA em 1972. Além disso, foi 14 vezes eleito para o All-Star Game da liga, MVP das finais de 1969 - mesmo perdendo para os rivais do Boston Celtics em série de sete jogos, o único na história a conseguir o feito - e empilhou outros prêmios individuais, como cestinha de 1970 e líder de assistências no ano do título nacional.

Usando a camisa 44, fez mais de 25 mil pontos em sua carreira, sendo apenas o terceiro jogador a alcançar a marca - antes, apenas Wilt Chamberlain e Oscar Robertson. A 44, inclusive, viria a ser aposentada pela franquia para sempre.

Em 1971-72, mesmo vendo sua dupla Elgin Baylor optar pela aposentadoria, contou com nomes como Gail Goodrich e o próprio Chamberlain para dominar a temporada regular, com 69-13. Nos playoffs, os californianos passaram por Chicago Bulls, Milwaukee Bucks e New York Knicks, em jornada considerada por muitos uma das melhores de uma equipe na história.

Após se aposentar, West trabalhou como técnico dos Lakers entre 1976 e 1979, além de executivo por vários anos. Fora das quadras, participou de diversos títulos, antes de trabalhar como consultor nos Clippers.

Foto de Jerry West que teria inspirado originalmente a logo da NBA (Foto: Wen Roberts)