Mercedes diz que tática ‘arruinou corrida’ de Hamilton em Singapura: ‘Erro claro’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/09/2024 - 15:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Quando os carros alinharam no grid de largada do GP de Singapura, disputado no último fim de semana, uma estratégia diferente das demais chamou atenção entre os pilotos. Em todo o top-10, Lewis Hamilton foi o único a optar por pneus macios na largada, o que causou surpresa antes da corrida começar. O inglês, que largou em terceiro, viu o plano dar completamente errado e terminou em sexto, e a Mercedes reconheceu que foi um erro optar pela borracha mais veloz e sensível da Pirelli.

Diretor-técnico da Mercedes, James Allison explicou o que a equipe tinha em mente quando optou pelo composto macio, mas pediu licença para admitir que a estratégia seria diferente se o time pudesse “voltar no tempo”. Segundo ele, o plano era ganhar posições na largada, o que não aconteceu.

“Antes de explicar, só queria começar dizendo que não deveríamos ter largado com pneus macios”, admitiu Allison. “Foi um erro. Se pudéssemos voltar no tempo, faríamos o que aqueles que estavam ao nosso redor fizeram: escolheríamos os médios”, garantiu o diretor-técnico da esquadra prateada.

“A razão foi que o pneu macio, muitas vezes, permite a você disparar na largada e aumenta as chances de ganhar uma posição ou duas nas primeiras voltas da corrida”, explicou.

Hamilton até emparelhou com Max Verstappen, o segundo, na primeira curva, mas o neerlandês fez jogo duro e segurou a posição com os pneus médios. A partir daí, Lewis seguiu em terceiro e, pela sensibilidade do pneu, precisou parar antes dos demais. Com uma grande diferença de desgaste para os outros até o fim, acabou ultrapassado por Oscar Piastri, George Russell e Charles Leclerc.

“Não tínhamos expectativas reais, antes da corrida, de que sofreríamos as dificuldades que tivemos com os macios. Imaginamos que tiraríamos o lado bom deles. Não conseguimos, e passamos a torcer para que o lado ruim dos macios, o fato de ser frágil, não fosse particularmente ruim para nós”, destacou.

“O ritmo começa muito devagar em Singapura, e os pilotos vão construindo esse ritmo ao longo de muitas voltas, deixando os macios totalmente tranquilos para andar relativamente bem até a janela de paradas. Mas não conseguimos ganhar posições na largada”, lamentou.

Segundo Allison, a estratégia tratou-se de um “erro claro” e teve o efeito de acabar com a corrida de Hamilton. Russell, que iniciou uma posição atrás com pneus médios, ganhou um posto em relação ao grid de largada e terminou em quarto.

“O ritmo começou a subir, e isso deixou Lewis com um carro que ele não estava particularmente feliz, sofrendo com muito desgaste e precisando parar cedo como consequência. Isso foi um erro claro e arruinou sua corrida”, cravou Allison.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.