Hamilton conta que ‘brigou com Mercedes’ por pneu médio em Singapura: ‘Perplexo’

Lewis Hamilton no GP de Singapura da Fórmula 1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/09/2024 - 17:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton bem que tentou, mas a Mercedes insistiu na tática de largar com os pneus macios para o primeiro stint do GP de Singapura, realizado no último domingo (22). O heptacampeão ainda revelou que ficou “perplexo” com a sugestão inicial e lutou “o máximo que pôde” para convencer o time de Brackley que a escolha era equivocada.

Hamilton classificou-se em terceiro, tendo George Russell ao lado na segunda fila. Durante evento de uma das patrocinadoras da Mercedes em Kuala Lumpur, Malásia, o heptacampeão contou como foi a reunião que definiu as estratégias para a corrida. Ele foi o único dos 13 primeiros a largar com os compostos de faixa vermelha.

— Nós nos reunimos na manhã da corrida — na verdade, na noite anterior, eles já haviam mencionado que gostariam de dividir a tática dos carros —, e fiquei um pouco perplexo com isso — começou Lewis.

— Antes, quando nos encontrávamos nessa posição, se George se classificou bem, como geralmente faz, e eu estou fora do top-10 ou algo do tipo, então dividimos as estratégias. Mas quando estamos tão próximos, não faz sentido para mim — continuou.

— Briguei o máximo que pude para ter o pneu médio [no primeiro stint], mas a equipe continuou sugerindo que eu largasse com o macio. E aí, quando tiraram os cobertores dos pneus, todos estavam com os médios — completou, salientando que ficou “muito irritado” com a decisão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A tática, na verdade, foi uma tentativa de bater Max Verstappen, em segundo, já na curva 1, e quase deu certo, só que o neerlandês prevaleceu. Dali em diante, Hamilton não conseguiu acompanhar o ritmo do RB20 e foi um dos primeiros a parar, na volta 17. Mas a performance com os pneus duros também não foi boa, e Lewis terminou a corrida em Marina Bay apenas em sexto.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.