O central do Cruzeiro, Lucão, anunciou que não jogará pela Seleção Brasileira em 2025 depois de liderar a equipe mineira na conquista do nono título da Superliga masculina, no último domingo (4). O jogador revelou conversa com o técnico Bernardinho e deixou o futuro indefinido nas próximas temporadas

— Eu conversei com o Bernardo. Estou com dores crônicas. Preciso dar uma pausa. E também por causa da minha família. São 20 anos direto sem tirar férias, precisando de um descanso para a cabeça. Falei para ele que, neste ano, eu precisava descansar. No ano que vem, só Deus sabe — comentou Lucão.

A conquista do nono título da Superliga e o prêmio de MVP podem ter mudado os planos do central Lucão, que havia anunciado sua aposentadoria permanente da Seleção Brasileira durante os jogos Olímpicos de Paris 2024. Agora, com a confiança renovada e o sucesso recente, Lucão pode estar reconsiderando seu futuro com a equipe, mas sem atropelar problemas físicos e pessoais, prioridades do central no momento,

— Vou completar 40 anos no ano que vem. Comentei com ele (Bernardinho): se eu soubesse que daqui a quatro anos estarei bem, iria para a Seleção sem sombra de dúvidas. Está na hora de uma renovação grande. E esse ano que temos um período de quatro anos de adaptação para a galera conseguir chegar, vai fazer diferença para todos eles criarem esse calo, que a gente chama, de estar jogando o tempo inteiro, sentir a pressão que é vestir a camisa da Seleção Brasileira para chegar bem daqui a quatro anos na Olimpíada — acrescentou o central.

Quem serão os substitutos de Lucão na Seleção Brasileira?

O campeão olímpico no Rio 2016 e vice em Londres 2012 apontou alguns substitutos que enfrentou durante a temporada da Superliga 2025 e que podem ser boas opções para o técnico Bernardinho.

continua após a publicidade

Preciso dar uma pausa Eu acho que o Judson e o Flávio são os dois principais nomes para levar o meio de rede até a Olimpíada (de Los Angeles 2028). Tem também o Thierry, e o próprio Isaac, que não foi convocado, mas pode render bastante. Tem outros nomes que cresceram na Superliga, tem o Pietro que jogou muito bem nesta temporada. A leva de centrais está muito boa para trabalhar durante esses quatro anos.