Já na metade do segundo período, Rodrigo saiu cara a cara com o goleiro italiano Leandro Caspieri, que se viu obrigado a cometer a falta e recebeu o cartão vermelho. Com isso, o Brasil pôde jogar dois minutos com um jogador a mais. A Seleção não desperdiçou a oportunidade, e Rodrigo anotou mais um belo gol. Dessa vez, o atleta dominou com o ombro e emendou uma bicicleta. No entanto, logo veio o balde de água fria. Na saída de bola, a Itália empatou com Tommaso Fazzini.