Medvedev volta a ficar indignado, desrespeita arbitragem e é eliminado em Monte Carlo

Medvedev, em Monte Carlo, reclama com supervisor Cedrid Mourier (Foto: Reprodução / TennisTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 11:57 • Monte Carlo (MON)

O russo Daniil Medvedev, número quatro do mundo, mais uma vez se indignou com a arbitragem e desrespeitou os juízes em partida nesta quarta-feira (10). O tenista perdeu por 2 a 0 e foi eliminado por Karen Khachanov no Masters 1000 de Monte Carlo, jogado no saibro.

No final da partida, Medvedev voltou a reclamar de marcações de bolas dos juízes de linha, chamou o supervisor Cedric Mourier e falou que um dos árbitros de linha "não enxergava direito". Ele ainda largou sua raquete no chão após perder um game e não foi buscar até receber de um boleiro. O tenista foi advertido mais de uma vez e levou um point-penalty.

- Quem vai agir? Ontem a bola saiu. Foi chamada dentro. Esta bola está lá fora. Quem assumirá a responsabilidade? Não é minha responsabilidade arbitrar as partidas. É esse cara de óculos. Ele não precisa de óculos porque não vê nada. Eram 15-30 no 5 a 5. Ele deveria estar fora do círculo da quadra de saibro. Por que? É o 2º dia consecutivo. Abra seus olhos. Abra seus malditos olhos. Faça alguma coisa. Estava fora - esbravejou o russo.

Khachanov emplacou a sua primeira vitória sobre um top-5 no saibro e primeira contra um top-10 desde Madri, na Espanha, no ano passado. Nas quartas de final, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev, quinto colocado, e o grego Stefanos Tsitsipas, 12° e bicampeão do torneio em 2021 e 2022.