Tênis: Brasil treina com Bia Haddad, Pigossi e mais tenistas para duelo contra a Alemanha em São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 10:15 • São Paulo (SP)

A equipe brasileira de tênis feminino, comandada pelo capitão Luiz Peniza, realizou, nesta segunda-feira (8), o primeiro treino para o duelo contra a Alemanha, válido pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup. O Brasil tenta vaga inédita nas finais da competição, que serão realizadas em novembro.

A equipe treinou com Bia Haddad Maia, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Ingrid Martins e Carol Meligeni na primeira sessão para o confronto, que será realizado na sexta-feira (12), a partir das 18h30, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) disponibilizou, a partir das 9h desta terça-feira (9), um novo lote de ingressos de cadeira inferior para o confronto.

Com os ingressos de cadeiras inferiores já esgotados há mais de um mês, a CBT está liberando uma reserva de patrocinadores que não será usada, como forma de privilegiar o público que quer ir ao Ginásio do Ibirapuera acompanhar de perto.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressonacional.com.br, também com valores promocionais do 4º lote - R$ 544 (15% de desconto do valor integral de R$ 640) + taxas. Os ingressos valem para os dois dias de confronto.