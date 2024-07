Medvedev consegue revanche e vence batalha de quatro horas contra Sinner em Wimbledon

Medvedev celebra vitória em Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 09/07/2024 - 14:35 • Londres (ING)

Em um jogão de quatro horas de duração, Daniil Medvedev, número cinco do mundo, se vingou de Jannik Sinner, líder do ranking, e garantiu vaga na semifinal de Wimbledon nesta terça-feira (9). O russo derrotou o italiano por 3 sets a 2 com parciais de 6/7 (9/7), 6/4, 7/6 (7/5), 2/6, e 6/3 em jogo na quadra central do All England Club .

Medvedev amplia para 7 a 5 o retrospecto contra o rival e consegue a vingança da derrota de cinco sets na final do Australian Open deste ano onde largou na frente por 2 sets a 0, mas tomou a virada. Ele vinha de cinco derrotas seguidas para Sinner no circuito.

Daniil impõe apenas a quarta derrota em 46 jogos na temporada para Jannik atinge pela segunda vez a semifinal no Grand Slam na grama onde enfrenta o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão e número três do mundo, ou o americano Tommy Paul, cabeça de chave 12.

Esta será a nona semifinal de Grand Slam de Medvedev, onde ele tem um título no US Open de 2021.

O jogo

O primeiro set foi bem disputado entre os dois, saque a saque. Sinner passou mal, teve a pressão e sua oxigenação medida, foi ao vestiário, retornou e mesmo assim venceu o primeiro set após uma falha do russo com dupla-falta.

No segundo set o italiano voltou encurtando os pontos e mudando a maneira de jogar, claramente não se movimentava bem. Medvedev se aproveitou, abriu uma quebra cedo e sustentou até o final.

No terceiro o russo abriu uma quebra cedo, sacou para a parcial, mas cometeu erros, jogou mal, Sinner, já se sentindo melhor, recuperou-se, mas no tie-break o russo melhorou e fechou. No quarto set. Sinner acelerou as jogadas e suas bolas, conseguiu duas quebras e fechou com facilidade com um Medvedev mais errático.

Medvedev largou melhor no quinto set e abriu 4 a 1 após longo game em seu saque onde desperdiçou algumas chances. Ele foi mantendo o saque fechar o jogo com autoridade.

