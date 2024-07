Novak em Wimbledon, na Inglaterra (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 08/07/2024 - 17:55 • Londres (ENG)

Número dois do mundo e heptacampeão de Wimbledon, Novak Djokovic teve uma grande atuação nesta segunda-feira (8) e se classificou para as quartas de final do torneio mais tradicional do esporte.

O sérvio passou pelo dinamarquês Holger Rune, 15º colocado, por 3 sets a 0 com contundentes 6/3 6/4 6/2 na quadra central do All England Club. Foi o sexto jogo deles e a quarta vitória de Nole, terceira consecutiva do natural de Belgrado.

Djokovic quebrou o adversário em quatro das 14 oportunidades construídas e salvou as duas oportunidades que o adversário teve. De problemas apenas uma suposta dor no estômago ou no abdômen que o sérvio aparentou ter no segundo set, mas que não afetou no decorrer do encontro.

O sérvio encara, na quarta-feira, o australiano Alex De Minaur, nono colocado, que passou sobre o francês Giovanni Perricard em quatro sets. São três jogos entre os dois com duas vitórias de Nole. Este ano deu De Minaur no piso duro da United Cup na Austrália e Djokovic venceu no saibro de Monte Carlo.

Após o jogo, Djokovic pegou o microfone na quadra central e detonou os torcedores nórdicos:

— Para todas as pessoas que foram respeitosas, uma boa noite. Para todas as pessoas que tentaram me desrespeitar… uma BOOOOOOA noite — disse o sérvio ironizando.

O repórter então interpelou o sérvio falando que estavam apenas torcendo para Rune falando Ruuuuunnnee, mas Djokovic não se conformou:

— Eu sei que eles estão torcendo por Rune, mas isso é apenas uma desculpa para também me vaiar. Estou no circuito há muito tempo e conheço tudo. Foram desrespeitosos — disse o sérvio com total semblante de descontentamento.