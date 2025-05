A capital federal recebe, entre os dias 9 e 11 de maio, o Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025, que acontecerá na Arena BSB Nilson Nelson. Um dos principais eventos do calendário nacional, a competição é realizada nos moldes da Copa do Mundo por Aparelhos e não contará com a presença das atletas que conquistaram a medalha de bronze por equipes em Paris.

Após o feito inédito nos Jogos Olímpicos, o foco das ginastas da seleção brasileira passou a ser a recuperação, tanto física quanto mental. Atleta mais experiente do grupo, aos 33 anos, Jade Barbosa passou por uma cirurgia no joelho em dezembro, visando o próximo ciclo olímpico. Flávia Saraiva também passou por procedimento cirúrgico, no ombro direito, após os Jogos de Paris.

Lorrane Oliveira é outra medalhista olímpica que trata problemas físicos. Atualmente, ela cuida de uma lesão crônica no pé que a tirou das disputas recentes no individual geral. Principal estrela da ginástica brasileira, Rebeca Andrade também citou a necessidade de um período de recuperação, ainda em Paris. Afastada de competições, Rebeca já retomou os treinamentos, exceto de séries no solo, aparelho que exige maior desgaste.

Por fim, Júlia Soares estará presente durante o Troféu Brasil, mas não competirá. A ginasta passa por tratamento médico para dores na tíbia. Em Brasília, ela participará de eventos organizados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Júlia Soares não disputará Troféu Brasil (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Calendário da Ginástica em 2025

O Mundial de Ginástica acontece em outubro, em Jacarta, na Indonésia, e é a principal competição do ano. Além disso, estão previstas no calendário internacional da modalidade as etapas de Copa do Mundo, que acontecem todos os meses até setembro. Já no calendário nacional, está previsto o Campeonato Brasileiro de Ginástica, em setembro, e o Torneio Nacional de Ginástica Artística, em novembro.