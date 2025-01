Medalhista olímpica, Júlia Soares é anunciada por novo clube

Novo capítulo! A ginasta Júlia Soares anunciou na quarta-feira (22), a saída do CEGIN (Centro de Excelência em Ginástica do Paraná) para defender o Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo. A medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris com a ginástica artística fez o comunicado através das redes sociais.

Nascida em Curitiba, Júlia Soares iniciou sua trajetória no clube paranaense aos quatro anos. Por lá, a ginasta alçou voos altos e conquistou medalhas no Campeonato Mundial e nos Jogos Pan-Americanos, além de pódios em competições nacionais.

— O CEGIN foi onde me transformei como atleta e como pessoa. É aqui que minha história começou e daqui levo todas as memórias e os sonhos para essa minha nova jornada. Hoje sou medalhista olímpica, mundial, pan-americana e brasileira. E tudo isso veio de apoio de muitas pessoas que acreditaram em mim desde o início — disse Júlia em vídeo postado nas redes sociais.

Júlia Soares chegará ao Pinheiros como principal atleta da equipe feminina. A jovem de 19 anos se juntará a Arthur Nory, outro ginasta brasileiro medalhista olímpico no clube. Além disso, Júlia trilhará os passos de nomes como Laís Souza e Daiane dos Santos, que também defenderam o time paulista.

Júlia Soares durante a prova da trave, aparelho da Ginástica Artística, nas Olimpíadas de Paris (Foto: Miriam Jeske/COB)

Conquista de medalha inédita para o Brasil

A medalha conquistada por Júlia Soares entrou para história da Ginástica Artística brasileira. Ao lado de Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, ela levou o Brasil ao pódio da final por equipes dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. O top-3 ainda contou com os Estados Unidos, de Simone Biles, em primeiro, e a Itália, que ficou na segunda colocação.