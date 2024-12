Fechando com chave de ouro a sua participação na Fórmula 2, Gabriel Bortoleto se sagra campeão mundial da categoria. O brasileiro, a caminho da Fórmula 1, conquistou o título mesmo sem vencer a corrida. O segundo lugar garantiu com tranquilidade a taça do GP de Abu Dhabi, encerra a assim a sua espetacular temporada de 2024. A vitória de Bortoleto e o retorno de um brasileiro a Fórmula 1, levaram internautas à loucura na comemoração do título. Veja;

Bortoleto na Fórmula 1

Considerado um dos grandes talentos jovens do automobilismo, Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O acordo com a equipe suíça confere ao jovem de 20 anos titularidade até 2026, ao lado de Nico Hülkenberg, que já havia sido confirmado.

Com a entrada de Bortoleto na Fórmula 1, o Brasil volta a contar com um representante na elite do automobilismo. O hiato de pilotos brasileiros na categoria chegou a sete anos, desde a saída de Felipe Massa da Williams, em 2017.

Quem é Gabriel Bortoleto?

Nascido em São Paulo, em 2004, Gabriel Bortoleto tem atualmente 20 anos. Com apenas seis anos, o jovem iniciou a sua carreira no kart, vencendo em seu segundo ano na categoria o Open do Brasileiro de Kart. No ano seguinte, Bortoleto correu como mirim e conquistou o vice-campeonato no Brasileiro e no torneio paulista. Antes de partir para Europa, ele chegou a participar da categoria cadete, entre 8 a 11 anos, mas logo foi para a Itália seguir no automobilismo.