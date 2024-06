Dallas Mavericks ensaia reação, mas Boston Celtics vence e fica a uma vitória do título da NBA

Kyrie Irving e Jayson Tatum são os destaques do jogo (Foto: Stacy Revere / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 00:09 • Dallas (EUA)

Dallas Mavericks e Boston Celtics fizeram grande jogo no American Airlines Centes, em Dallas, nesta quarta-feira (12). A equipe do Texas perdia por grande diferença, ensaiou uma reação no último quarto, mas viu os visitantes confirmarem o triunfo após expulsão de Luka Doncic. Agora, os Celtics estão a apenas uma vitória do título da NBA.

O primeiro tempo foi muito equilibrado, com o Dallas Mavericks terminando apenas um ponto à frente. Luka Doncic, destaque individual nos dois primeiros jogos da série, continuou em alto nível, com 17 pontos na primeira etapa. Dessa vez, Kyrie Irving, muito criticado pelo desempenho no início das finais, deu uma resposta. Foram 20 pontos apenas na primeiro tempo, mesmo número de Jayson Tatum, astro do Boston Celtics que também vinha recebendo críticas por versão "menos protagonista".

O terceiro quarto foi bem diferente. O Boston Celtics veio avassalador e aplicou 35 a 19 na parcial. No entanto, os Mavericks reagiram no último período e encostaram no placar. Quando faltava pouco mais de três minutos para o fim da partida e os visitantes venciam por apenas três pontos de diferença, Luka Doncic cometeu a sexta falta e foi ejetado. Sem o astro, os Mavs não tiveram chance.

Kyrie Irving foi o cestinha da partida com 35 pontos. Depois de jogos ruins em Boston, onde foi muito vaiado pela torcida da sua ex-equipe, o armador deu a tão esperada resposta. Pelo lado dos Celtics, 31 pontos para Jayson Tatum e 30 pontos para Jaylen Brown.

O jogo 4 acontece nesta sexta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), novamente no American Airlines Center, em Dallas. O Boston Celtics será campeão da NBA caso conquiste mais uma vitória fora de casa.