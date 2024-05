Confrontos dos playoffs ocorreram neste sábado (Foto: Tim Heitman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 00:38 • São Paulo (SP)

Na agenda dos playoffs da NBA, aconteceram dois desempates que mudaram a história dos confrontos Cavaliers x Boston Celtics e Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder. Veja como foram as partidas!

DALLAS MAVERICKS 105 X 101 OKLAHOMA CITY THUNDER

Em jogo acirrado, a partida foi definida com algumas posses de bola cruciais conquistadas pelo time de Dallas. Diante de um Shai Gilgeous-Alexander inspirado, o trio P.J. Washington, Kyrie Irving e Luka Doncic guiaram a equipe até a importante vitória na série. Com isso, o placar do confronto está em 2 a 1.

CLEVELAND CAVALIERS 93 X 106 BOSTON CELTICS

Em um duelo mais aberto, o Boston Celtics, com show de Jason Tatum, conseguiu se recuperar após dar um tropeço em casa. Do lado do Cavaliers, Donovan Mitchell teve grande atuação, mas o restante da equipe não acompanhou o mesmo rendimento. Diante disso, a série está favorável em 2 a 1 para os celtas.

Jayson Tatum protagoniza na vitória do Celtics nos playoffs da NBA (Foto: Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)