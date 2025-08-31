menu hamburguer
Mais Esportes

Marido de Sabrina Sato brilha na Maratona de Sydney; veja tempo

Ator fez a prova em 2h48m

O ator Nicolas Prattes após a Maratona de Sydney (Reprodução)
imagem cameraO ator Nicolas Prattes após a Maratona de Sydney (Reprodução)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
17:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atleta amador, o ator Nicolas Prattes se aventura, entre outras modalidades, no futebol e nas corridas de ruas. E, neste sábado, o brasileiro, que é casado com Sabrina Sato, fez bonito na Maratona de Sydney, na Austrália, se tornando o mais rápido do país na prova. Seu tempo? 2h48m.

➡️ ANÁLISE: Brasil tem resultado para esquecer na final da Diamond League; veja resumo

'Para todo o sempre, o Brasileiro mais rápido da categoria na 1ª edição na história de Sydney como uma Major. Para todo sempre, história feita 💙', escreveu Nicolas Prattes, nas redes sociais.

Marido de Sabrina Sato também fez história em Los Angeles

Há pouco mais de dois anos, mais precisamente em março de 2023, o ator e marido de Sabrina Sato também celebrou outra marca em uma corrida internacional, a Maratona de Los Angeles. Na ocasião, ele destacou o feito de ter sido o mais rápido brasileiro na prova.

Dessa vez, a prova integra a seleta de lista das maratonas masters, se juntando a cidades como Berlim, Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tóquio. Agora, a Maratona de Sydney é a sétima corrida Major do calendário.

O percurso da prova teve 42 quilômetros e desnível de mais de 300 metros. A largada foi na Estrada Miller, enquanto a chegada acontece na Casa de Ópera de Sydney.

A prova soma 35 mil corredores, divididos em três grupos. Alguns nomes de destaque no atletismo estarão presentes na prova.

No masculino, o mais rápido foi o etíope Hailemaryam Kiros, desbancando nomes como o bicampeão olímpico e campeão mundial Eliud Kipchoge. No feminino, a campeã olímpica Sifan Hassan confirmou o favoritismo.

Confira os nomes de destaque

Homens:

Eliud Kipchoge2:01:09Quênia

Birhanu Legese

2:02:48

Etiópia

Vincent Ngetich

2:03:13

Quênia

Dawit Wolde

2:03:48

Etiópia

Bernard Koech

2:04:09

Quênia

Hailemaryam Kiros

2:04:35

Etiópia

Kenneth Kipkemoi

2:04:52

Quênia

Cornelius Kibet Kiplagat

2:04:54

Quênia

Samuel Fitwi

2:04:56

Alemanha

Addisu Gobena

2:05:01

Etiópia

Mulheres:

Sifan Hassan2:13:44Holanda

Brigid Kosgei

2:14:04

Quênia

Workenesh Edesa

2:17:55

Etiópia

Ashete Bekere

2:17:58

Etiópia

Meseret Belete

2:18:21

Etiópia

Tiruye Mesfin

2:18:35

Etiópia

Sichala Kumeshi

2:19:53

Etiópia

Buze Diriba

2:20:22

Etiópia

Gladys Chesir

2:20:30

Quênia

Ai Hosoda

2:20:31

Japão

No Brasil, o Sportv e a Xsports possuem os direitos de transmissão da prova australiana. A largada do primeiro grupo acontece por volta das 17h30 (de Brasília).

Competidores da Maratona de Sydney passam pela Harbour Bridge (Foto: Saeed KHAN / AFP)
Competidores da Maratona de Sydney passam pela Harbour Bridge (Foto: Saeed KHAN / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

