Marido de Sabrina Sato brilha na Maratona de Sydney; veja tempo

Atleta amador, o ator Nicolas Prattes se aventura, entre outras modalidades, no futebol e nas corridas de ruas. E, neste sábado, o brasileiro, que é casado com Sabrina Sato, fez bonito na Maratona de Sydney, na Austrália, se tornando o mais rápido do país na prova. Seu tempo? 2h48m.

'Para todo o sempre, o Brasileiro mais rápido da categoria na 1ª edição na história de Sydney como uma Major. Para todo sempre, história feita 💙', escreveu Nicolas Prattes, nas redes sociais.

Marido de Sabrina Sato também fez história em Los Angeles

Há pouco mais de dois anos, mais precisamente em março de 2023, o ator e marido de Sabrina Sato também celebrou outra marca em uma corrida internacional, a Maratona de Los Angeles. Na ocasião, ele destacou o feito de ter sido o mais rápido brasileiro na prova.

Dessa vez, a prova integra a seleta de lista das maratonas masters, se juntando a cidades como Berlim, Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tóquio. Agora, a Maratona de Sydney é a sétima corrida Major do calendário.

O percurso da prova teve 42 quilômetros e desnível de mais de 300 metros. A largada foi na Estrada Miller, enquanto a chegada acontece na Casa de Ópera de Sydney.

A prova soma 35 mil corredores, divididos em três grupos. Alguns nomes de destaque no atletismo estarão presentes na prova.



No masculino, o mais rápido foi o etíope Hailemaryam Kiros, desbancando nomes como o bicampeão olímpico e campeão mundial Eliud Kipchoge. No feminino, a campeã olímpica Sifan Hassan confirmou o favoritismo.

Confira os nomes de destaque

Homens:

Eliud Kipchoge 2:01:09 Quênia Birhanu Legese 2:02:48 Etiópia Vincent Ngetich 2:03:13 Quênia Dawit Wolde 2:03:48 Etiópia Bernard Koech 2:04:09 Quênia Hailemaryam Kiros 2:04:35 Etiópia Kenneth Kipkemoi 2:04:52 Quênia Cornelius Kibet Kiplagat 2:04:54 Quênia Samuel Fitwi 2:04:56 Alemanha Addisu Gobena 2:05:01 Etiópia

Mulheres:

Sifan Hassan 2:13:44 Holanda Brigid Kosgei 2:14:04 Quênia Workenesh Edesa 2:17:55 Etiópia Ashete Bekere 2:17:58 Etiópia Meseret Belete 2:18:21 Etiópia Tiruye Mesfin 2:18:35 Etiópia Sichala Kumeshi 2:19:53 Etiópia Buze Diriba 2:20:22 Etiópia Gladys Chesir 2:20:30 Quênia Ai Hosoda 2:20:31 Japão

No Brasil, o Sportv e a Xsports possuem os direitos de transmissão da prova australiana. A largada do primeiro grupo acontece por volta das 17h30 (de Brasília).