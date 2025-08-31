Marido de Sabrina Sato brilha na Maratona de Sydney; veja tempo
Ator fez a prova em 2h48m
Atleta amador, o ator Nicolas Prattes se aventura, entre outras modalidades, no futebol e nas corridas de ruas. E, neste sábado, o brasileiro, que é casado com Sabrina Sato, fez bonito na Maratona de Sydney, na Austrália, se tornando o mais rápido do país na prova. Seu tempo? 2h48m.
'Para todo o sempre, o Brasileiro mais rápido da categoria na 1ª edição na história de Sydney como uma Major. Para todo sempre, história feita 💙', escreveu Nicolas Prattes, nas redes sociais.
Marido de Sabrina Sato também fez história em Los Angeles
Há pouco mais de dois anos, mais precisamente em março de 2023, o ator e marido de Sabrina Sato também celebrou outra marca em uma corrida internacional, a Maratona de Los Angeles. Na ocasião, ele destacou o feito de ter sido o mais rápido brasileiro na prova.
Dessa vez, a prova integra a seleta de lista das maratonas masters, se juntando a cidades como Berlim, Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tóquio. Agora, a Maratona de Sydney é a sétima corrida Major do calendário.
O percurso da prova teve 42 quilômetros e desnível de mais de 300 metros. A largada foi na Estrada Miller, enquanto a chegada acontece na Casa de Ópera de Sydney.
A prova soma 35 mil corredores, divididos em três grupos. Alguns nomes de destaque no atletismo estarão presentes na prova.
No masculino, o mais rápido foi o etíope Hailemaryam Kiros, desbancando nomes como o bicampeão olímpico e campeão mundial Eliud Kipchoge. No feminino, a campeã olímpica Sifan Hassan confirmou o favoritismo.
Confira os nomes de destaque
Homens:
|Eliud Kipchoge
|2:01:09
|Quênia
Birhanu Legese
2:02:48
Etiópia
Vincent Ngetich
2:03:13
Quênia
Dawit Wolde
2:03:48
Etiópia
Bernard Koech
2:04:09
Quênia
Hailemaryam Kiros
2:04:35
Etiópia
Kenneth Kipkemoi
2:04:52
Quênia
Cornelius Kibet Kiplagat
2:04:54
Quênia
Samuel Fitwi
2:04:56
Alemanha
Addisu Gobena
2:05:01
Etiópia
Mulheres:
|Sifan Hassan
|2:13:44
|Holanda
Brigid Kosgei
2:14:04
Quênia
Workenesh Edesa
2:17:55
Etiópia
Ashete Bekere
2:17:58
Etiópia
Meseret Belete
2:18:21
Etiópia
Tiruye Mesfin
2:18:35
Etiópia
Sichala Kumeshi
2:19:53
Etiópia
Buze Diriba
2:20:22
Etiópia
Gladys Chesir
2:20:30
Quênia
Ai Hosoda
2:20:31
Japão
No Brasil, o Sportv e a Xsports possuem os direitos de transmissão da prova australiana. A largada do primeiro grupo acontece por volta das 17h30 (de Brasília).
