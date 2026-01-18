Marcus D'Almeida começou 2026 com o pé direito... ou melhor, com tiros certeiros. O arqueiro brasileiro conquistou a medalha de bronze na Etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, em Nimes, na França. O desempenho de Marcus durante a competição foi impressionante: acertou 120 flechadas perfeitas em 130 tentativas. As que não atingiram o centro, todas pararam na zona de pontuação nove.

Com 56 notas "dez" e 4 "noves", o brasileiro fez 596 pontos e teve a melhor atuação na primeira fase. Na primeira eliminatória, eliminou o francês Thomas Raimbault (6 a 0). Nas oitavas, passou pela flecha de ouro, contra o israelense Roy Dror (6 a 5) e bateu o forte alemão Jonathan Vetter nas quartas (6 a 4).



Na semifinal, foi a única vez em que o brasileiro errou duas vezes o "dez". E isso custou a vaga na na final. Derrota apertada para Andres Mediel, da Espanha (6 a 4). O brasileiro, porém, não se abalou e foi praticamente perfeito na briga por medalha contra o francês Alexandre Desemery. Vitória por 7 a 3 e medalha no peito.

Marcus D'Almeida na Copa do Mundo de Tiro com Arco (Foto: World Archery)

Marcus D'Almeida vai desacelerar no tiro com arco em 2026

Em 2025, Marcus D'Almeida disputou a Copa do Mundo e o campeonato mundial da modalidade - que acontece a cada dois anos. Mas, para este ano, o brasileiro planeja descansar.

— 2026 é um ano mais tranquilo. O grande foco da temporada é conquistar a vaga no Pan-Americano. Então dá para dar uma desacelerada e ajustar algumas coisas.

No ano passado, o atleta foi prata no Mundial de Tiro com Arco, vencedor da etapa de Antália da Copa do Mundo e prata nas finais da competição.

