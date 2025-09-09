Com Marcus D’Almeida, Brasil disputa bronze no Mundial de Tiro com Arco

Nesta terça-feira (9), o Brasil chegou à disputa do bronze na competição por equipes do Mundial de Tiro com Arco 2025, disputado em Gwangju, na Coreia do Sul. O trio masculino, formado por Marcus D'Almeida, Matheus Ely e Matheus Gomes decide a medalha contra o Japão.

Caso vença, o time brasileiro garante a primeira medalha do país por equipes na história do Mundial de Tiro com Arco. O confronto pelo bronze acontece na madrugada desta quarta (10), às 3h20 (de Brasília).

Fase de classificação

Nas classificatórias, realizadas na madrugada desta terça (9), o trio brasileiro venceu o Vietnã por 5 a 3, avançando às oitavas de final. Nessa fase, passou pela Ucrânia por 6 a 0 e, nas quartas, superou a China por 5 a 1. A equipe parou apenas nas semifinais, com a derrota por 6 a 0 para os Estados Unidos.

Com isso, o Brasil chega a uma disputa inédita pela medalha de bronze por equipes no Mundial.

Já o trio feminino foi eliminado na primeira rodada, para a Alemanha, por 6 a 2. A equipe mista, formada por Ane Marcelle e Marcus D’Almeida, também caiu na estreia, após ser superada pela França por 5 a 1.

Disputas individuais

Marcus D'Almeida não teve um bom desempenho no ranqueamento individual, fechando o ranqueamento individual no 32º lugar. Com isso, o brasileiro não terá vantagens e começa a disputa eliminatória na primeira rodada. Caso chegue na terceira rodada, D'Almeida enfrentará Woojin, coreano que eliminou o brasileiro nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Matheus Gomes e Matheus Ely também representam o Brasil na disputa individual.

Ane Marcelle foi a melhor brasileira no ranqueamento feminino, terminando na 60ª posição. Ana Luiza Caetano ficou na 74ª e Graziela Paulino foi a 89ª colocada.

Participação histórica

No arco composto, Bianca Rodrigues, em sua primeira participação em Mundial, foi eliminada nas oitavas. A atleta conquistou o melhor resultado da história do país entre as mulheres no campeonato, se despedindo entre as 16 melhores do mundo.

Bianca Rodrigues fez história no Mundial de Tiro com Arco 2025 (Foto: World Archery)

Camila Harada e Larissa Oliveira, as outras representantes brasileiras no arco composto, foram eliminadas na primeira rodada.

O Mundial de Tiro com Arco 2025 começou na último dia 5 e vai até 12 de setembro. O Brasil levou 12 atletas para a disputa na Coreia do Sul.