Com Marcus D’Almeida, Brasil disputa bronze no Mundial de Tiro com Arco
País pode conquistar uma medalha inédita na disputa por equipes
Nesta terça-feira (9), o Brasil chegou à disputa do bronze na competição por equipes do Mundial de Tiro com Arco 2025, disputado em Gwangju, na Coreia do Sul. O trio masculino, formado por Marcus D'Almeida, Matheus Ely e Matheus Gomes decide a medalha contra o Japão.
Caso vença, o time brasileiro garante a primeira medalha do país por equipes na história do Mundial de Tiro com Arco. O confronto pelo bronze acontece na madrugada desta quarta (10), às 3h20 (de Brasília).
Fase de classificação
Nas classificatórias, realizadas na madrugada desta terça (9), o trio brasileiro venceu o Vietnã por 5 a 3, avançando às oitavas de final. Nessa fase, passou pela Ucrânia por 6 a 0 e, nas quartas, superou a China por 5 a 1. A equipe parou apenas nas semifinais, com a derrota por 6 a 0 para os Estados Unidos.
Com isso, o Brasil chega a uma disputa inédita pela medalha de bronze por equipes no Mundial.
Já o trio feminino foi eliminado na primeira rodada, para a Alemanha, por 6 a 2. A equipe mista, formada por Ane Marcelle e Marcus D’Almeida, também caiu na estreia, após ser superada pela França por 5 a 1.
Disputas individuais
Marcus D'Almeida não teve um bom desempenho no ranqueamento individual, fechando o ranqueamento individual no 32º lugar. Com isso, o brasileiro não terá vantagens e começa a disputa eliminatória na primeira rodada. Caso chegue na terceira rodada, D'Almeida enfrentará Woojin, coreano que eliminou o brasileiro nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Matheus Gomes e Matheus Ely também representam o Brasil na disputa individual.
Ane Marcelle foi a melhor brasileira no ranqueamento feminino, terminando na 60ª posição. Ana Luiza Caetano ficou na 74ª e Graziela Paulino foi a 89ª colocada.
Participação histórica
No arco composto, Bianca Rodrigues, em sua primeira participação em Mundial, foi eliminada nas oitavas. A atleta conquistou o melhor resultado da história do país entre as mulheres no campeonato, se despedindo entre as 16 melhores do mundo.
Camila Harada e Larissa Oliveira, as outras representantes brasileiras no arco composto, foram eliminadas na primeira rodada.
O Mundial de Tiro com Arco 2025 começou na último dia 5 e vai até 12 de setembro. O Brasil levou 12 atletas para a disputa na Coreia do Sul.
