O carro de Alexander Rossi pegou fogo durante as primeiras voltas do 500 Milhas em Indianópolis. O incêndio aconteceu enquanto o piloto estava parado para trocar os pneus e o câmbio começou a esquentar, a mão do responsável pelo abastecimento do carro foi atingida, mas todos estão bem.

— Ainda bem que o Mike (mecânico atingido) está bem. Foi uma situação ruim para todos, foi muito decepcionante. O carro estava ótimo e tudo estava dando certo. Eu não sei os detalhes, mas o que eu sei é que a caixa de câmbio começou a esquentar, não sei se caiu óleo, não sei — comentou o piloto.

Alexander Rossi é o segundo piloto com melhor retrospecto em Indianópolis. O estadunidense competiu nove vezes e terminou sete entre os dez primeiros colocados. Além de ter ficado em primeiro lugar em 2016.

Chuva atrasa a largada em Indianópolis

A largada estava prevista para este domingo (25), às 16h (de Brasília), mas devido a uma chuva fraca minutos antes do início da corrida, houve um atrasado de quase 30 miutos. A corrida ainda está em andamento e houve mais paralizações devido a chuva.

A garoa, embora leve, foi suficiente para molhar a pista oval e exigir a entrada dos caminhões secadores. Como a Indy não utiliza pneus de chuva em pistas ovais, mesmo uma umidade mínima é o bastante para adiar a largada da Indy 500 por razões de segurança.

