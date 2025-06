Participantes da Maratona do Rio 2025 estão registrando nas redes sociais reclamações sobre ausência de medalhas na prova de 5 km, filas extensas para retirada de kits e insatisfação com o percurso do evento. A competição, que começou na quinta-feira (19) e segue até este domingo (22), reúne mais de 60 mil inscritos distribuídos em quatro modalidades.

Alguns corredores que completaram o percurso de 5 km na quinta-feira não receberam suas medalhas ao final da prova. A organização atribuiu o problema à presença de pessoas inscritas em outras distâncias e a fraudes com números de peito falsos.

Confira algumas reclamações nas redes sociais:

A 23ª edição da Maratona do Rio está dividida em quatro provas: 5 km na quinta-feira, 10 km na sexta-feira, meia maratona no sábado e a prova completa de 42 km no domingo. O evento tem largada na Marina da Glória e inclui passagens pelo Centro do Rio, Museu do Amanhã e Leblon.

O formato atual do percurso também gerou críticas. A organização informou que o atual trajeto foi adotado após a interdição da Avenida Niemeyer em 2019. Antes disso, a maratona começava na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, e terminava no Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Flamengo.

Outro problema relatado foi a distância entre a linha de chegada e os pontos de hidratação e alimentação. Na prova de sexta-feira, participantes encontraram pontos de hidratação com tinas vazias, sem a devida reposição de água. As filas para retirada dos kits também geraram reclamações, com esperas de até duas horas.

Organização da Maratona do Rio se manifesta

Sobre as filas para retirada dos kits, a organização divulgou:

"A organização da Maratona do Rio reforça a importância de que todos os corredores respeitem o horário e dia de retirada de kit previamente agendado no momento da inscrição. A medida visa garantir uma experiência organizada para todos, evitar filas e não prejudicar outros atletas que estão com o agendamento marcado".

Em relação à falta de medalhas, a organização emitiu um comunicado:

"A Maratona do Rio lamenta profundamente que alguns participantes da prova de 5 km não tenham recebido sua medalha ao final da corrida. Produzimos medalhas em quantidade suficiente, com margem de segurança, mas identificamos a presença de pessoas inscritas em outras distâncias e fraudes com números de peito falsos, o que comprometeu a entrega aos corredores legítimos."