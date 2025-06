Hugo Calderano vai às semifinais e pode ter missão tripla no WTT na Eslovênia

O mesatenista Hugo Calderano se aproxima de mais uma decisão na sua carreira. Na tarde deste sábado (21), o brasileiro derrotou o croata Tomislav Pucar nas quartas de final simples masculina, e garantiu vaga nas semifinais do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia. O placar foi de 3 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/6 e 11/8. O adversário na briga por mais uma decisão será o francês Alexis Lebrun, que eliminou o chinês Zhou Qihao por 3 a 2, com parciais de 8/11, 11/9, 10/12, 11/9 e 11/8.

Com isso, Calderano terá uma missão que poderá ser tripla neste domingo (22). Se vencer a semifinal de simples masculina, ele automaticamente jogará a decisão. Além das duas partidas possíveis, ele disputa o título em duplas mistas ao lado da parceira e namorada Bruna Takahashi.

Veja a possível missão tripla de Calderano neste domingo

6h40 (de Brasília): Hugo Calderano (BRA) x Alexis Lebrun (FRA) - semifinal simples masculina

8h30 (de Brasília): Calderano/Takahashi (BRA) x Jonghoon/Yubin (COR) - final duplas mistas

13h (de Brasília): Calderano ou Alexis Lebrun x Felix Lebrun ou Jorgic Darko - final simples masculina

Também neste sábado, na parte da manhã, o brasileiro mostrou grande habilidade e um repertório de golpes novos para superar o sul-coreano Kao Cheng-Jui por 3 sets a 2, pelas oitavas, com parciais de 9/11, 11/8, 6/11, 11/5 e 11/9.

Na estreia do torneio, na sexta (20), Hugo venceu o francês Flavien Cotten pelo placar de 3 a 1, com parciais de 11/9, 9/11, 11/6 e 17/15. A partida foi bastante equilibrada e o brasilero mostrou muita habilidade e paciência para vencer.

Bruna Takahashi cai nas oitavas

A mesatenista Bruna Takahashi foi derrotada por Zhu Yuling, de Macau, por 3 sets a 1, com parciais de 7/11, 12/10, 7/11 e 5/11. A partida, disputada neste sábado (21) no WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia, aconteceu antes do confronto de seu namorado, Hugo Calderano, e eliminou a brasileira do restante da disputa na categoria de simples do torneio.

Dupla vai brigar pelo ouro no domingo

A dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiu vaga na decisão do WTT Star Contender. Os brasileiros derrotaram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 2 e garantiram ao menos a medalha de prata na categoria duplas mistas. As parciais foram de 11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6. É a primeira vez que a dupla, que também é um casal, vai a uma decisão. A decisão pela medalha de ouro será neste domingo, contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, cabeças-de-chave número 1 do torneio.

