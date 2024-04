Mãozinha alcança duplo-duplo em primeiro jogo como titular na NBA

Mãozinha em ação contra o 79ers (Foto: JOE MURPHY/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro (RJ)

João Marcelo Pereira, mais conhecido como “Mãozinha”, anotou o primeiro duplo-duplo da carreira no sábado (6), pelo Memphis Grizzlies, na NBA. O brasileiro alcançou os 13 pontos e 11 rebotes defensivos, contudo o time acumulou sua 51ª derrota na temporada. A equipe do Tennessee vinha de três vitórias seguidas, mas teve a sequência desfeita pelo Philadelphia 76ers.

Mãozinha atuou por 36min16s, sendo o atleta que ficou mais tempo em quadra entre os dois times, já que o elenco estava sofrendo com quatro lesões. Esta é a sétima partida do brasileiro no principal basquete do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador de Memphis viu um show de Joel Embiid em quadra, que anotou nada menos do que 30 pontos e teve 12 rebotes, entre ofensivos e defensivos. A partida foi equilibrada no início, com o Philadelphia vencendo por 28 a 23, no entanto, veio o quarto com maior diferença a favor dos 76ers, 34 a 19.

(Foto: JOE MURPHY/AFP)

Com a derrota, o Grzzlies não tem chance de seguir ao play-in estando em 13º da Conferência Oeste, com apenas 27 vitórias em 78 partidas. Seu próximo jogo será contra o San Antonio Spurs, na terça-feira (9)