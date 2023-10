Ngannou deixou o UFC em janiero de 2023 após não chegar a um acordo para renovação de contrato, mesmo sendo o dono do cinturão dos pesos-pesados. O título acabou retidado do africano, que tem como próximo desafio uma luta com Tyson Fury no boxe marcado para o dia 28 de outubreo, em Riad, na Arábia Saudita. Para 2024, o atleta tem um acordo assinado com a PFL para o MMA.