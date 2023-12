O lutador Mark Irwin terminou a luta de boxe sem luvas com Julio Tonori com um inchaço enorme na cabeça, além de um corte profundo na orelha, e as imagens assustadoras chamaram a atenção nas redes sociais. O confronto, válido pela organização BYB Extreme Bare Knuckle, aconteceu em Denver, nos Estados Unidos, no último sábado (2).