Dana White enviou mensagem de apoio a Sosa, que tatuou a mensagem em sua pele.

Hecher Sosa conquistou uma grande vitória no Contender Series do último dia 23 de setembro, vencendo o brasileiro Macksom Lee e ganhando um contrato com o UFC, mas viralizou ao tatuar uma mensagem de Dana White, presidente da organização.

O triunfo sobre veio em meio a circunstâncias trágicas: Sosa perdeu o pai, vítima do câncer, dois dias antes de entrar em ação. A dedicação do espanhol que, mesmo sabendo da morte do pai, bateu o peso, lutou bem e conseguiu a vitória, conquistou Dana White. Em uma página de seu bloco de notas pessoal, o dirigente escreveu uma mensagem para Sosa, que dizia:

- Seja a p... da razão pela qual o seu sobrenome significa alguma coisa – escreveu Dana White, em menção ao pai de Hecher.

Dias após receber o contrato e a mensagem de Dana White, o lutador espanhol resolveu eternizar o momento e tatuou a folha do bloco de notas do presidente do UFC e a mensagem escrita. Através do seu Instagram, o espanhol compartilhou foto da tatuagem:

- ‘’Seja a p... da razão pela qual o seu sobrenome significa alguma coisa’’ – esta é uma mensagem que acalma o meu coração e de todos os meus fãs. Um momento que eu nunca esquecerei, tanto pelo mal quanto pelo bom. Ficará gravado em minha pele e no meu coração – comentou Hecher.

Veja a tatuagem do novo lutador do UFC

Tatuagem de Hecher Sosa (Foto: Reprodução Instagram Hecher Sosa)

Quem é Hecher Sosa

Parte da nova geração de lutadores espanhóis, Hecher Sosa nasceu nas Ilhas Canário, território da Espanha perto da África, e construiu sua carreira primeiro no MMA amador. Representando a Espanha, o ‘’Guanche Warrior’’ conquistou o título africano da IMMAF, além de bronze no Mundial e no Europeu da categoria.

Após se tornar profissional, Sosa venceu suas três primeiras lutas, incluindo um nocaute por joelhada voadora diante de Jonny Touma, antes de conhecer sua única derrota, para Karlen Minasyan.

Desde então, Sosa engatou uma sequência de 10 vitórias seguidas, que lhe credenciaram a disputar a vaga no UFC. Contra o brasileiro Lee, Hecher conquistou seu 11º triunfo seguido e o contrato com o Ultimate.