Antes da assinatura, McGregor fez exigências de 100 milhões de dólares e 100 vistos para amigos e familiares.

Ele planeja uma 'operação de seis meses' de treinamento para a luta.

Após anos de especulação em torno de seu retorno às competições, Conor McGregor finalmente assinou um contrato para voltar a lutar no UFC. Em entrevista à Fox News, o irlandês oficializou sua volta ao Ultimate e disse que irá lutar no UFC da Casa Branca, como havia previamente pedido.

continua após a publicidade

Após garantir que as negociações chegaram ao fim com sucesso e que já assinou seu contrato para lutar na Casa Branca, McGregor declarou que sua visita à Casa Branca mais cedo neste ano foi determinante no seu desejo de lutar no evento histórico do ano que vem.

- Qual melhor forma de voltar a lutar do que em um evento tão icônico como esse? É um negócio fechado, assinado e enviado. Não é negociação, é um acordo fechado. McGregor irá competir na Casa Branca. Ao lado da administração do presidente Donald Trump, estive lá, conheci ele. Então já tenho o discernimento de tudo que vou lidar nesse evento. É muito importante para mim ter essa vantagem em relação ao meu oponente. Estou fora de competição por muitos anos.

continua após a publicidade

Operação McGregor no UFC terá seis meses de duração

McGregor ainda declarou que pretende começar a treinar forte a partir do início do ano e que fará uma ‘’operação de seis meses’’. O UFC na Casa Branca deve ocorrer em junho, como parte dos festejos pelos 250 anos da Independência norte-americana, conquistada em 1776.

- Acredito que tenho uma operação de seis meses pela frente, para me preparar para isso e dar um grande show para o povo americano na celebração dos 250 anos de sua independência. Já fizemos negócios incríveis juntos. Sou o lutador de maior apelo em toda a história do UFC. O Ultimate fez um grande negócio recentemente com a Paramount e vamos aparecer na TV a cabo, foram 7,7 bilhões de dólares. Estou pronto para arrasar. Tragam o McG! – encerrou o lutador, ex-campeão peso pena e peso leve do Ultimate.

continua após a publicidade

McGregor esteve na Casa Branca recentemente (Foto: Reprodução Instagram White House)

Exigências antes da assinatura

Antes de assinar o contrato, Conor havia feito exigências extravagantes para lutar no UFC da Casa Branca. Através de suas redes sociais, ele exigiu 100 milhões de dólares mais 100 vistos dourados para amigos e familiares.

- 100 milhões de dólares para lutar na Casa Branca, junto com 100 vistos dourados dos EUA para mim, minha família e amigos. Estou ansioso para entreter o mundo da luta mais uma vez. Um prazer que eu nunca deixo de valorizar! - declarou Conor no seu Twitter pessoal.

Ainda não foi divulgado se as exigências do irlandês foram cumpridas, mas McGregor declarou que o contrato foi assinado e que está feliz com os termos.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte