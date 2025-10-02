McGregor anuncia que assinou contrato de retorno ao UFC; veja detalhes
Irlandês já tem data para voltar ao octógono após anos fora
- Matéria
- Mais Notícias
Após anos de especulação em torno de seu retorno às competições, Conor McGregor finalmente assinou um contrato para voltar a lutar no UFC. Em entrevista à Fox News, o irlandês oficializou sua volta ao Ultimate e disse que irá lutar no UFC da Casa Branca, como havia previamente pedido.
Conor McGregor lista ‘exigências’ para lutar no UFC da Casa Branca; confira
Mais Esportes
Ultimate oficializa mudanças para o card do UFC Rio com Do Bronx
Mais Esportes
Alex Poatan EXCLUSIVO: ‘Ankalaev ficou p… porque foi desmascarado’
Mais Esportes
Após garantir que as negociações chegaram ao fim com sucesso e que já assinou seu contrato para lutar na Casa Branca, McGregor declarou que sua visita à Casa Branca mais cedo neste ano foi determinante no seu desejo de lutar no evento histórico do ano que vem.
- Qual melhor forma de voltar a lutar do que em um evento tão icônico como esse? É um negócio fechado, assinado e enviado. Não é negociação, é um acordo fechado. McGregor irá competir na Casa Branca. Ao lado da administração do presidente Donald Trump, estive lá, conheci ele. Então já tenho o discernimento de tudo que vou lidar nesse evento. É muito importante para mim ter essa vantagem em relação ao meu oponente. Estou fora de competição por muitos anos.
Operação McGregor no UFC terá seis meses de duração
McGregor ainda declarou que pretende começar a treinar forte a partir do início do ano e que fará uma ‘’operação de seis meses’’. O UFC na Casa Branca deve ocorrer em junho, como parte dos festejos pelos 250 anos da Independência norte-americana, conquistada em 1776.
- Acredito que tenho uma operação de seis meses pela frente, para me preparar para isso e dar um grande show para o povo americano na celebração dos 250 anos de sua independência. Já fizemos negócios incríveis juntos. Sou o lutador de maior apelo em toda a história do UFC. O Ultimate fez um grande negócio recentemente com a Paramount e vamos aparecer na TV a cabo, foram 7,7 bilhões de dólares. Estou pronto para arrasar. Tragam o McG! – encerrou o lutador, ex-campeão peso pena e peso leve do Ultimate.
Exigências antes da assinatura
Antes de assinar o contrato, Conor havia feito exigências extravagantes para lutar no UFC da Casa Branca. Através de suas redes sociais, ele exigiu 100 milhões de dólares mais 100 vistos dourados para amigos e familiares.
- 100 milhões de dólares para lutar na Casa Branca, junto com 100 vistos dourados dos EUA para mim, minha família e amigos. Estou ansioso para entreter o mundo da luta mais uma vez. Um prazer que eu nunca deixo de valorizar! - declarou Conor no seu Twitter pessoal.
Ainda não foi divulgado se as exigências do irlandês foram cumpridas, mas McGregor declarou que o contrato foi assinado e que está feliz com os termos.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias