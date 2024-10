Lutador do UFC mostra dentes deslocados após luta; imagem é forte

O lutador Robert Whittaker mostrou que teve os dentes deslocados após ser finalizado por Khamzat Chimaev no UFC 308, realizado neste sábado (26), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O australiano enviou uma imagem forte ao comentarista Daniel Cormier para mostrar o estado da mandíbula e dos dentes.

Nas redes sociais, Whittaker explicou que não chegou a quebrar a mandíbula, como o adversário insinuou após o combate, mas precisará consertar os dentes.

- Às vezes é um trabalho difícil. Parabéns a Khamzat, ele foi o melhor cara esta noite e é só isso. Eu me senti ótimo, tudo estava no ponto e eu estava pronto. Minha mandíbula está boa, mas meus dentes foram movidos para dentro. É uma boa desculpa para consertá-los corretamente agora - escreveu.

Whittaker foi finalizado com um mata-leão aplicado por Chimaev no UFC 308. Apesar de não lutar há mais de um ano, o vencedor precisou de apenas três minutos para estrangular o adversário. Agora, o russo quer buscar o cinturão dos médios.

Veja a IMAGEM FORTE do estado da mandíbula e dentes de Whittaker abaixo.

Whittaker mostra que teve dentes deslocados no UFC (Foto: Reprodução)

Luta principal do UFC 308

Na luta principal do UFC 308, Ilia Topuria nocauteou Max Holloway e manteve o cinturão da categoria peso-pena. O nocaute foi o primeiro sofrido pelo norte-americano na carreira. O georgiano conseguiu um nocaute a 1min34s do terceiro round. Primeiro, Topuria acertou um direto de direita que machucou Holloway. Na sequência, cravou um cruzado de esquerda para deitar o ex-campeão e ainda emendou alguns golpes no adversário já caído antes de o árbitro encerrar o combate.