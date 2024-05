Luka Doncic está elegível para maior contrato da história da NBA; veja possível valor

Luka Doncic é um dos grandes destaques dos playoffs da NBA (Foto: Jesse D. Garrabant / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 23/05/2024 - 13:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O novo contrato de Luka Doncic com o Dallas Mavericks pode ser o maior de toda a NBA. O jogador ganhou valorização após sair no All-NBA na última quarta-feira (22) e, por isso, estaria elegível para um vínculo maior.

O esloveno, assim, pode assinar um acordo “supermax”, ou seja, o maior possível da liga. Traduzindo em números, seriam US$ 346 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão, na atual cotação) em cinco temporadas de contrato. Seriam US$ 60 mi em 2026-27 que aumentariam para US$ 79 milhões, em 2030-31, de acordo com a “ESPN”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Doncic é uma das grandes estrelas da liga e o seu destaque nas últimas temporadas é algo inegável. Nos playoffs deste ano, acumula médias de 27.7 pontos, 9.4 rebotes e 9.0 assistências por partida. Foram 13 jogos até aqui.

➡️ NBA elege time ideal da temporada 2023/24

O astro está nas finais da Conferência Oeste e, na noite de quarta, no entanto, largou com vitória contra o Minnesota Timberwolves, por 108 a 105. Ainda terminou o duelo como o cestinha com 33 pontos, seis rebotes e oito assistências. O Jogo 2 acontece nesta sexta-feira (24).