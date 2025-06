Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas em Londres

Luisa Stefani, número 26 do mundo e primeira do Brasil, e a húngara Timea Babos estrearam com vitória, nesta teça-feira, no WTA 500 de Queen´s, em Londres. Esse torneio, que abre a temporada de grama, oferece premiação de US$ 1,4 milhão.

A paulistana e a europeia derrotaram a russa Daria Kasatkina e a croata Donna Vekic, medalha de prata em simples na Olimpíada de Paris, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 6/4, após 1h12min. As duas vão buscar vaga nas semifinais contra as vencedoras do duelo entre as cabeças de chave 3, a chinesa Shuai Zhang e a australiana Ellen Perez e a dupla da eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls.

Luisa e Babos formam a 10ª melhor dupla do ano, com títulos nos WTAs 500 de Linz, na Áustria, no piso duro e coberto, e no saibro de Estrasburgo, na França.

Stefani fala sobre o bom início na grama

- Muito feliz de voltar a jogar na grama e começar com um ótimo jogo. Jogamos bem o primeiro set e mesmo estando 2/4 abaixo no segundo encaixamos alguns bons games seguidos para fechar o jogo em dois sets. Ainda é a primeira semana na grama, então é importante continuar adaptando, sendo sempre agressivas e buscando a nossa forma de jogar - destacou Stefani.

A paulistana Luisa Stefani, 27 anos, conquistou ao lado parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Bia Haddad também estreou com vitória e, nesta quarta, enfrenta a americana Emma Navarro.

