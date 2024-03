Luisa Stefani é superada por dupla favorita nas quartas em Indian Wells

Luisa Stefani em ação no WTA 1000 de Indian Wells (Foto: Giovanni Fragalle)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 10:07 • Indian Wells (EUA)

Luisa Stefani, número 13 do mundo, e a parceira Demi Schuurs foram superadas, na noite desta quarta-feira (13), nas quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA), evento sobre o piso duro com premiação de US$ 9 milhões (cerca de R$ 44 milhões na cotação atual).

Stefani e Schuurs caíram diante das cabeças de chave 1, a taiwanesa Su Hsieh e a belga Elise Mertens, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Depois de um primeiro set difícil, onde foram quebradas três vezes, a dupla da brasileira melhorou no segundo, equilibrou as ações, mas acabou sendo superada com uma quebra no décimo game.

Foi o terceiro jogo somente este ano entre as duas duplas, e as rivais lideram por 2 a 1. Luisa e Schuurs venceram em Doha, no Qatar, onde foram campeãs, enquanto Hsieh e Mertens levaram a melhor no Australian Open, no qual levantaram depois o caneco.

Agora, Luisa Stefani e Schuurs seguem para o WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, que começa na semana que vem.