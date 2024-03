Lucas Verthein em ação (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 20:51 • São Paulo (SP)

O remador brasileiro Lucas Verthein enfrenta uma semana decisiva em sua jornada rumo às Olimpíadas de Paris 2024, com o início do Pré-Olímpico de Remo, nesta quinta-feira (14), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Verthein, que é um dos principais representantes do Brasil no esporte, busca assegurar sua participação nos Jogos mais uma vez.

O evento reunirá 78 atletas de 21 países das Américas, todos competindo por no máximo duas vagas para Paris. Verthein competirá na prova do Single Skiff, sua especialidade, onde busca repetir o sucesso alcançado ao chegar às semifinais em Tóquio 2021.

Com a responsabilidade de representar o Brasil, Verthein expressou seu foco e determinação diante da competição, reconhecendo a dificuldade da prova e a pressão de ser considerado um dos favoritos. Além dele, outros cinco atletas brasileiros estão na disputa por vagas nas categorias de Single Skiff e Double Skiff peso leve.

O regulamento estabelece que cada país poderá competir com apenas um barco por regata, buscando obter até duas vagas para os Jogos de Paris. As eliminatórias começam nesta quinta-feira às 8h30, com o Single Skiff masculino dividido em três baterias. Os dois primeiros colocados de cada bateria avançarão diretamente para as semifinais de sexta-feira, enquanto os demais terão uma chance na repescagem.

As semifinais do Single Skiff masculino estão marcadas para sábado, às 9h e 9h10, e a final será realizada no domingo, às 9h50.