Brasileiros garantem premiação milionária no Indian Wells; veja valores

Thiago Wild e Luisa Stefani são outros brasileiros que garantiram uma premiação superior a R$ 100 mil em Indian Wells. Confira os valores detalhados:



🎾 SIMPLES

Felipe Meligeni (Quali) - US$ 7,8 mil (R$ 39 mil)

Laura Pigossi (Quali) - US$ 7,8 mil (R$ 39 mil)

Beatriz Haddad Maia (16 avos) - US$ 59,1 mil (R$ 294 mil)

Thiago Wild (16 avos) - US$ 59,1 mil (R$ 294 mil)



➡️ Quem são os atletas mais ricos de todos os tempos? Veja ranking



🎾 DUPLAS

Marcelo Melo (Oitavas) - US$ 17,05 mil (R$ 85 mil)

Beatriz Haddad Maia (Quartas) - US$ 31,8 mil (R$ 158 mil)

Luisa Stefani (Quartas) - US$ 31,8 mil (R$ 158 mil)



💰 PRÊMIO TOTAL: R$ 1,076 milhão