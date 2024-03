Arábia Saudita oferece R$ 10 bilhões para alterar calendário do tênis, diz jornal inglês

Carlos Alcaraz em ação na Riyadh Season Tennis Cup, na Arábia Saudita (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) fez uma oferta de 2 bilhões de dólares (cerca de R$ 10 bilhões na cotação atual) para mudar o calendário do circuito de tênis mundial. De acordo com o jornal inglês "Telegraph", o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, revelou a proposta durante a realização do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Os sauditas desejam organizar um torneio Masters 1000 no país durante a primeira semana da temporada, antes do Australian Open, além de sediar o WTA Finals no fim do ano. Um dos grandes opositores da ideia é Craig Tiley, diretor-executivo do órgão regulador do esporte na Austrália.

O outro intuito da proposta seria a unificação dos calendários dos circuitos masculino e feminino (ATP e WTA, respectivamente), assim como a negociação dos respectivos direitos de transmissão. De acordo com o periódico inglês, a oferta dos sauditas tem um prazo de 90 dias para ser respondida.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita tem apostado forte no crescimento do esporte no país. Através de recursos estatais, o país investe bilhões em diferentes modalidades, como no futebol, através da contratação de grandes astros mundiais para a liga local.