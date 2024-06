Lucas Verthein estreia em nova etapa da Copa do Mundo de Remo, último compromisso antes dos Jogos Olímpicos

Lucas Verthein se prepara para competir na Polônia (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 11:50 • Rio de Janeiro (RJ)

A apenas 42 dias dos Jogos de Paris 2024, o remador Lucas Verthein entra na água para sua última competição preparatória visando mais uma participação olímpica. Nesta sexta-feira (14), o atleta do Botafogo e do Time Brasil disputa a terceira etapa da Copa do Mundo de Remo, em Poznan, na Polônia. Principal nome do país no seu esporte, semifinalista em Tóquio, ele espera seguir sua linha de crescimento e evolução no Single Skiff.

Na sua bateria das eliminatórias, às 6h55 desta sexta (de Brasília), Lucas terá como adversários o irlandês Konan Pazzaia, o japonês Ryuta Arakawa, o tunisiano Mohamed Taieb e o paraguaio Javier Insfran, um velho conhecido em torneios nas Américas, como no Pan-Americano de Santiago (CHI) em 2023, quando o brasileiro conquistou um ouro inédito para o país. Dos 21 inscritos em Poznan no Single Skiff, só o primeiro de cada bateria avança para a semifinal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Os demais ainda têm a chance de buscar vaga para a semifinal numa repescagem três horas depois, com os dois primeiros de cada uma das quatro baterias se classificando. É a última competição antes de Paris, mais um grande momento para eu me testar, buscar minha evolução, de querer ser cada vez mais veloz e de levar o Brasil ao lugar mais alto possível. É sempre uma sensação de orgulho representar nossa bandeira e mais de 230 milhões de pessoas - disse.

➡️ Keno Marley almeja medalha em Paris 2024: ‘Muito mais experiente’

As duas baterias das semifinais, com seis remadores em cada uma delas, serão realizadas no sábado (15), com a grande final marcada para o domingo (16). Antes de retornar ao Brasil, Lucas ainda terá mais uma semana de treinos em Varese (ITA). Depois disso, mais duas semanas de treinos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, para, então, seguir em definitivo para um período de aclimatação na própria Itália visando os Jogos Olímpicos.