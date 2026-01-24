A ciência por trás das pistas: por que o gelo não é tudo igual

No hóquei, a prioridade é a velocidade, enquanto no curling, a textura e a temperatura são mais relevantes para o desempenho.

Para quem assiste aos Jogos Olímpicos de Inverno, o gelo parece sempre igual: branco, brilhante, liso. Mas a pista de competição é um produto de engenharia. Temperatura, química da água, textura da superfície e até a umidade do ar são ajustadas para favorecer o que cada esporte precisa: velocidade no hóquei, aderência na patinação, controle milimétrico no curling. Por trás do espetáculo existe o trabalho do Ice Meister, o profissional que "afina" a arena como se fosse um instrumento. O Lance! explica a ciência por trás das pistas de gelo.

A ciência por trás das pistas do gelo

A engenharia do congelamento

Uma pista moderna começa com uma base sólida — geralmente uma laje de concreto — que abriga quilômetros de tubulações. Por esses tubos circula um fluido refrigerado (salmoura ou glicol), resfriando o concreto e permitindo criar e manter a camada de gelo.

O processo de construção da superfície é lento e controlado:

Camadas finas: a água é aplicada em névoa ou películas muito finas para congelar de maneira uniforme, evitando bolsões de ar. Pintura: o gelo é transparente. O "branco" vem de uma camada de tinta aplicada após as primeiras camadas; depois, novas camadas selam tudo. Linhas de jogo (hóquei e curling) são pintadas ou inseridas na base. Pureza da água: a água costuma ser tratada para reduzir minerais e bolhas de ar. Menos impureza significa um gelo mais denso, previsível e resistente. A osmose reversa é uma prática comum nesse objetivo.

Diferenças cruciais entre as modalidades no gelo

A grande diferença entre "um gelo" e "outro gelo" está em dois fatores: temperatura (que define dureza e atrito) e textura (quanto a superfície é lisa ou propositalmente irregular).

Patinação artística

Aqui, o gelo precisa ser ligeiramente mais "quente" e menos rígido.

Temperatura: geralmente entre -3°C e -4°C. Por quê: um gelo um pouco mais macio permite que a lâmina "morda" a superfície com mais controle para saltos e giros. Também ajuda a amortecer impactos, reduzindo microtrincas e o risco de "prender" o patim em irregularidades.

Hóquei no gelo

No hóquei, a prioridade é velocidade e resistência ao desgaste.

Temperatura: em torno de -5,5°C a -8,3°C.

em torno de -5,5°C a -8,3°C. Por quê: gelo mais frio é mais duro, gera menos atrito e aguenta pancadas, frenagens e mudanças de direção sem virar um campo de "neve" acumulada que desacelera o puck e os patinadores.

Curling

O curling é a exceção mais interessante: a textura manda — e a temperatura, contra a intuição, é mais alta do que no hóquei.

Temperatura: tipicamente -3°C, o gelo mais "quente" entre essas modalidades. Por quê: esse ajuste ajuda a manter o comportamento do gelo mais controlável para a pedra, enquanto a magia real vem do acabamento da superfície.

Pebbling (os "seixos"): antes do jogo, técnicos aspergem gotículas de água que congelam e formam pequenas elevações (pebbles). A pedra desliza sobre os topos desses pontos, reduzindo a área de contato.

Varredura: ao varrer, os atletas aquecem momentaneamente esses pebbles e alteram o atrito, controlando distância e curva com precisão.

Espessura, nivelamento e eficiência energética no gelo

Além da temperatura, a espessura do gelo é controlada com rigor, porque afeta estabilidade e consumo de energia.

Espessura típica: cerca de 2,5 cm a 3,8 cm (aprox. 1 a 1,5 polegadas). Por quê: gelo grosso demais dificulta a troca térmica com o concreto, exige mais refrigeração e tende a deixar o topo "mole". Nivelamento: máquinas como a Zamboni não servem só para "limpar": elas raspam milímetros, coletam a neve solta e aplicam uma camada fina de água quente para preencher imperfeições e congelar liso. Em alto nível, o controle de planicidade pode envolver medições muito precisas (incluindo referência a laser).

Curiosidades operacionais das arenas

Arenas multiuso: em eventos grandes, uma mesma arena pode alternar configurações (por exemplo, patinação e provas de velocidade em pista curta). Ajustar temperatura e "assentar" o gelo pode levar horas, então o cronograma da manutenção vira parte do desempenho.

em eventos grandes, uma mesma arena pode alternar configurações (por exemplo, patinação e provas de velocidade em pista curta). Ajustar temperatura e "assentar" o gelo pode levar horas, então o cronograma da manutenção vira parte do desempenho. Umidade do ar: ar úmido aumenta condensação, pode gerar "névoa" e mudar atrito. Por isso, desumidificação é parte central da operação.

ar úmido aumenta condensação, pode gerar "névoa" e mudar atrito. Por isso, desumidificação é parte central da operação. A lâmina no limite: em modalidades de alta velocidade, a pressão sobre o gelo é enorme. O gelo precisa ser duro e consistente para não ceder e não deformar onde a lâmina "corta".

No fim, o gelo é o árbitro invisível. Quando ele está bem calibrado, some do espetáculo — e deixa a habilidade decidir. Quando está errado, aparece em forma de quedas, tempos inesperados e um esporte que deixa de ser justo. É por isso que, nos esportes de inverno, "gelo" nunca é só gelo.