Brasileiros disputam o Mr. Olympia 2025 e miram alta premiação; veja valores

Quase 50 atletas brasileiros estão na disputa na edição 2025 do Mr. Olympia, que acontece entre sexta-feira (10) e sábado (11) em Las Vegas, nos Estados Unidos. O maior torneio de fisiculturismo do mundo reúne os principais nomes da modalidade e distribui uma premiação pesada para os vencedores das categorias.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O principal representante do Brasil é Ramon Dino, que sobe no palco na noite deste sábado na categoria "Classic Physique" e é cotado para brigar pelas primeiras posições. O evento manteve as premiações distribuídas na edição 2024, pouco mais de US$ 1,5 milhão, ou R$ 8,28 milhões na cotação atualizada. Entretanto, o bônus financeiro é pago apenas para os quatro primeiros colocados de cada categoria.

Dino, por exemplo, já soma em sua carreira três edições onde subiu no pódio e faturou uma boa premiação, que é paga em dólar. A única edição que não recebeu foi em 2021, em sua estreia, quando ficou na quinta posição. Nos três anos seguintes, o brasileiro ficou entre quatro primeiros e levou prêmios para casa.

continua após a publicidade

Segundo as regras do Mr. Olympia, o quarto colocado leva US$ 7 mil (R$ 38 mil) para casa, enquanto o terceiro fatura entre US$ 10 mil e US$ 12 mil (R$ 55 mil a R$ 66 mil). O vice-campeonato do torneio leva US$ 20 mil (R$ 110 mil), enquanto vencedor leva o troféu de campeão ou campeã e mais US$ 50 mil, o que corresponde a R$ 276 mil na cotação atual.

Natalia Coelho foi campeã da categoria Women's Physique no Mr. Olympia 2025. (Foto: divulgação)

Brasileiras vencem na estreia do Mr. Olympia 2025

No primeiro dia de torneio, o Brasil já teve atletas premiadas nas categorias Wellness e Women's Physique. Eduarda Bezerra e Natália Coelho, respectivamente, foram as campeãs em Las Vegas e levaram os US$ 50 mil.

continua após a publicidade

Natália Coelho, que era a favorita na competição, se tornou bicampeã da categoria ao desbancar a norte-americana Sarah Villegas, que ficou na segunda colocação. Já Eduarda Bezerra deixou pra trás a compatriota Isa Nunes e ficou com a medalha de ouro do torneio considerado a Copa do Mundo de fisiculturismo. Após subirem ao palco juntas, veio a apresentação individual que sacramentou o título para Natália Coelho, que ficou com o bicampeonato da categoria.