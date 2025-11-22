Líbero no vôlei, filha de LeBron James joga com a camisa 6 do pai; veja

Zhuri James é a filha caçula de LeBron James. No auge de seus 12 anos, a menina joga voleibol, na posição de líbero, e homenageia seu pai ao estampar o histórico número 6 na camisa. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais por Savannah James, mãe de Zhuri e esposa de LeBron. Confira abaixo:

Número 6 é marca de LeBron James

Antes de começar a estampar o 6, LeBron usava o número 23. Porém, na transferência para o Miami Heat, em 2010, teve que trocar, já que o 23 foi aposentado pela equipe em referência à lenda Michael Jordan, mesmo que nunca tenha atuado por lá.

Após isso, o dígito 6 passou a acompanhar o jogador nos momentos de glória de sua carreira e se tornou marca da era "King James". Até na Seleção dos Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2024, o astro da NBA optou por essa numeração.

Em entrevistas, o astro já afirmou que o 6 também é uma forma de prestar homenagem a duas lendas da NBA: Bill Russell e Julius Erving.

De geração em geração

Como mais uma demonstração de legado na família, Bronny James, filho mais velho de Lebron, também adotou o 6 durante passagem no basquete universitário. Além de Zhuri, de 12, e Bronny, de 20, LeBron também é pai de Bryce Maximus, de 18 anos. O astro da NBA é casado com Savannah James desde 2023.

