A parceria entre Lewis Hamilton e a Ferrari está enfim mostrando sua potência. Durante a manhã do segundo dia de testes da pré-temporada da F1 2025, o britânico se destacou como o mais rápido entre os pilotos em pista. A atuação do heptacampeão, na madrugada desta quinta-feira (27), foi superior a de ex-companheiro George Russell, que ficou em segundo. Carlos Sainz, da Williams, fechou o pódio.

Uma chuva leve interrompeu brevemente as atividades, essenciais para o ajuste de carros e estratégias antes da temporada. Com o clima favorável para Hamilton, o piloto registrou o melhor tempo, ao marcar 1:29.379, em 45 voltas. Ainda na Mercedes, Russell se destacou pela maior quilometragem, com 71 voltas.

Como foi a manhã do segundo dia de testes da F1 2025?

A sessão foi pausada devido à chuva leve, aproximadamente duas horas e meia antes do término. Apenas Aston Martin e Haas possuíam pneus para pista molhada, limitando a ação na pista. Esteban Ocon, da Haas, foi o único a testar pneus intermediários sob essas condições. Após a pausa, Russell tentou superar Hamilton, que manteve a liderança ao melhorar seu tempo.

Na sessão de testes no Bahrein, Ocon finalizou com 69 voltas em décimo lugar. Com alguns desafios enfrentados, Liam Lawson, da Red Bull terminou a primeira metade do dia com apenas 28 voltas em oitavo lugar. Já no início, com um tempo de 1:30.080, Hamilton assumiu a liderança, que foi desafiada pela volta de Russell à pista. No fim, o novo piloto da Ferrari conseguiu uma melhora de desempenho e fechou o turno com a liderança, ao marcar 1:29.379.

A FIA aproveitou a sessão para testar o safety car virtual, interrupções por bandeira vermelha e relargadas. As equipes puderam trocar pilotos para a segunda metade do dia, exceto Red Bull e Williams, que mantiveram Liam Lawson e Carlos Sainz, respectivamente. A continuação dos testes é vista como uma oportunidade para mais ajustes antes da temporada oficial.

