Lewis Hamilton fala sobre 30 anos sem Ayrton Senna: ‘Ele está em nossos corações’

Hamilton recebeu um capacete de Ayrton após quebrar o recorde de poles do brasileiro (Foto: Divulgação/F1)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 21:07 • Miami (EUA)

Na coletiva dos pilotos durante o final de semana do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, um dos assuntos comentados foram os 30 anos sem Ayrton Senna. As homenagens ao tricampeão que inundaram as redes sociais na quarta-feira (1) se estendem para os próximos dias.

Durante a entrevistas com os pilotos do grid, Lewis Hamilton, um dos maiores fãs do brasileiro, classificou Senna como um modelo a ser seguido até os dias atuais.

- Ele permanece em todos os nossos corações e dentro do esporte ainda é um modelo. A família dele, eu acho, está fazendo um ótimo trabalho com a fundação, ajudando as crianças - afirmou o inglês.

Os outros demais pilotos presentes na sala concordaram com Lewis e acrescentaram mais adejtivos para enaltecer Senna, que venceu três títulos mundiais.

Sérgio Perez, da Red Bull, destacou como ele admira Senna fora do carro.

- O que ele fez por seu país, pelas crianças, pelas gerações mais jovens. Acho que essa é a coisa que realmente me inspira no Ayrton - afirma.

Ayrton Senna pilotando em Mônaco 1993 (Foto: AFP)

- Ele era uma lenda do esporte e alguém que mudou o automobilismo de muitas maneiras. Ele era uma lenda na pista e também fora dela. Ele tinha uma voz e ajudou o Brasil de muitas formas. Senna realmente levou a categoria a outro nível - disse Lance Stroll, piloto da Aston Martin.

Por fim, Oscar Piastri, piloto da McLaren, equipe pela qual Senna conquistou seus três campeonatos, também dedicou palavras de carinho ao brasileiro.

- Eu acho que, para nós, é extremamente especial ter esse legado. Eu não era nascido quando ele estava correndo, mas ler as histórias, assistir aos documentários, ver alguns dos vídeos de suas voltas de qualificação, coisas assim, me inspira - destaca.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.