Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/05/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de longa espera, a Audi definiu na semana passada um de seus dois pilotos para a temporada 2025, ainda como Sauber, e a estreia oficial em 2026. Mas quem será o companheiro do escolhido Nico Hülkenberg? O desejo antigo era Carlos Sainz, mas o atual piloto da Ferrari já deu a negativa: não será ele o outro a formar nas fileiras da Audi na Fórmula 1.

A informação sobre a decisão de Sainz rejeitar a marca alemã é do jornalista espanhol Antonio Lobato, narrador das transmissões oficiais da F1 na Espanha, pelo canal de streaming DAZN.

Conforme a voz da F1 na Espanha, Sainz ouviu a oferta efetuada pela Audi e não respondeu até a data limite estabelecida. Com isso, fica caracterizada uma rejeição, e agora a Audi vai em busca do segundo piloto. O objetivo da montadora é anunciar quem será o companheiro de Hülkenberg muito em breve, sem perder mais tempo.

Enquanto isso, Sainz preferiu seguir um caminho diferente e aguardar as vagas de Red Bull e Mercedes. O jornalista indica que, no momento, Carlos não está perto de acordo com nenhuma delas, mas decidiu apostar no espaço mesmo assim.

Como bem se sabe, a Mercedes perdeu Lewis Hamilton — que substituirá Sainz na Ferrari — e tem contrato renovado com George Russell. Para a vaga aberta, quer ter Max Verstappen e, por isso, não ira definir outro nome até que todas as chances de assinar com o tricampeão estejam esgotadas. Há até relatos de uma reunião entre as partes antes do GP de Miami, embora o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tenha negado.

Caso a Mercedes consiga Verstappen, a Red Bull terá ao menos uma vaga aberta e nenhum nome óbvio para assumir o posto. Entre os pilotos da RB, ninguém se alça como candidato óbvio ao posto, enquanto Fernando Alonso e Lando Norris, alvos no qual o time dos energéticos já demonstrou interesse no passado, acabaram de renovar os contratos com Aston Martin e McLaren.

No caso da Mercedes não conseguir tirar Verstappen da Red Bull, é ela quem fica com uma vaga. Andrea Kimi Antonelli, neste cenário, surge como grande rival de Sainz na luta pelo assento. O prodígio italiano, porém, ainda sequer completou 18 anos e está no primeiro ano de F2, após pular a F3. E mesmo que a Red Bull mantenha Verstappen, a posição de Sergio Pérez ainda não está definida para 2025.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.