Tetracampeão guiará o último carro que de Senna pela McLaren (Foto: Divulgação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/05/2024 - 17:48 • Rio de Janeiro (RJ)

As homenagens a Ayrton Senna começam neste 1º de maio, aniversário de 30 anos da morte do tricampeão, mas continuam ao longo das próximas semanas. Sebastian Vettel anunciou que prestará tributo a Senna no domingo do GP da Emília-Romanha, em Ímola, no dia 19 de maio.

Na própria conta no Instagram, Vettel informou que dará algumas voltas ao redor de Ímola com a MP4/8, carro com que a McLaren disputou a temporada 1993 da Fórmula 1. Foi o último carro de Senna na equipe em que conquistou três títulos mundiais.

Ayrton Senna não foi apenas um piloto que eu valorizava muito por ser um dos melhores que já vimos, mas também um homem de grande compaixão. Faz 30 anos desde o acidente, e eu gostaria de prestar tributo a Ayrton. Estarei em Ímola para o GP [da Emília-Romanha] para guiar o carro dele, o McLaren MP4/8. Espero vê-los no domingo, 19 de maio

Ayrton Senna pilotando o MP4/8, em Mônaco, 1993 (Foto: AFP)

Embora Senna não tenha conquistado o título em 1993 — foi vice atrás de Alain Prost e o carro imparável da Williams, viveu um ano de altíssimo nível. Com o MP4/8, Senna conquistou a última vitória no Brasil e venceu também em Mônaco, Japão e Austrália. Além disso, ganhou o GP da Europa, em Donington Park, na corrida imortalizada pela chamada ‘Maior Primeira Volta de Todos os Tempos’.

