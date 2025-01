A Ferrari conta os minutos para a chegada de Lewis Hamilton, marcada para o próximo dia 22 de janeiro, em Fiorano. O entusiasmo com a presença do heptacampeão abre portas para uma euforia coletiva e, por isso, o CEO da equipe, Benedetto Vigna, quer manter a calma.

Apesar disso, o italiano está satisfeito com o trabalho feito para esta nova temporada. Questionado pela imprensa sobre o que pensa para 2025 com o carro e o novo piloto, a palavra de ordem na fábrica é “pés no chão”.

— Rodas no chão. Fizemos um bom trabalho, aprendemos com os erros e, o melhor, sabemos o que fazer com eles. Se você não erra, significa que não há inovação, que não tentou algo melhor. O importante é se recuperar adequadamente — falou.

A fala de Benedetto mostra uma mudança em seu estilo de comunicação, bem diferente do que foi visto anteriormente. Em 2023, apontou sua Ferrari como um case inédito em termos de velocidade e o que se viu foi um ano de altos e baixos com muitas dificuldades para a equipe.

Lewis Hamilton no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Ainda durante a coletiva, Vigna exaltou a renovação cultural dentro de Maranello, falando sobre a importança de abraçar essa mudança, seguindo o exemplo da mensagem de Hamilton em suas redes sociais, no início de 2025.

— Aos 40 anos, ele muda e se coloca novamente em cena, em uma cultura diferente. Afinal, latinos e anglo-saxões são diferentes e é bom que não tenha medo dessa mudança — elogiou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.