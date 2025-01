Atual campeã mundial de Construtores, a McLaren começa 2025 como a equipe a ser batida. O chefe dos papaias, Andrea Stella, entende que os adversários farão de tudo para superá-los nesta temporada e já ligou o sinal de alerta para estarem preparados para isso.

Em entrevista ao GPBlog, o italiano acredita que as tentativas de desestabilizar a equipe serão reais.

— Recusar escorregar nessas ‘cascas de banana’ serão um dos elementos fundamentais para validar a cultura que criamos, que existe na vida real — disse.

Em 2024, o time começou como a terceira força do grid, mas acertou em todas as atualizações introduzidas no MCL38 ao longo das 24 corridas e conseguiu colocar um ponto final no período de domínio da Red Bull.

No meio do caminho, viu as rivais reclamarem de uma suposta flexibilidade excessiva na asa dianteira e do ‘mini-DRS’ na peça traseira, descoberto no GP do Azerbaijão e posteriormente proibido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

— Sempre teremos essas tentativas de criar divisão, de quebrar a coesão que temos na McLaren. Falamos disso todos os dias para não sermos atingidos por essas cascas de banana. A melhor filosofia é começar como se tivesse perdido. É isso que faremos em preparação para a próxima temporada — afirmou.

Ao mesmo tempo, embora o peso do jejum de títulos tenha se esvaído, passar ao papel de defender o campeonato de construtores será crucial antes da mudança de regulamentos em 2026. Stella sabe disso e descarta qualquer possibilidade de ‘salto alto’.

— Seria muito ingênuo e uma arrogância interna pensar que, porque conquistamos algo, agora somos perfeitos e podemos relaxar, ou que tudo acontece porque somos campeões mundiais. Não há nada de novo — concluiu Andrea.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.