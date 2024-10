Lenda do boxe brasileiro, Maguila morre aos 66 anos

Um dos maiores boxeadores do Brasil, José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como "Maguila", morreu aos 66 anos, nesta quinta-feira (24), em São Paulo. O principal nome da categoria peso-pesado e uma das direitas mais fortes do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística.

continua após a publicidade

A morte do ex-pugilista foi confirmada pela esposa, Irani Pinheiro, à TV Record, que agradeceu aos fãs da lenda do boxe e também relatou o estado de saúde de Maguila nos últimos dias.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Obrigada pelo carinho, pelo povo realmente que gosta do Maguila, e sempre admirou. É um dia muito triste para a nossa vida. Ele ficou 28 dias internado e a gente procurou não ficar falando com a imprensa. Sempre procurei cuidar da minha família e não ficar divulgando, em rede social, o que estava acontecendo. Acho que é o momento de cada um. Maguila já havia 18 anos que estava com a encefalopatia traumática crônica, mas há 30 dias foi descoberto um nódulo no pulmão. Ele sentiu muitas dores no abdômen, foi retirado praticamente quase dois litros de água do pulmão. Ele já estava fazendo o tratamento, não conseguimos fazer a biopsia, porque ele já estava um pouco debilitado. Então ele vem sofrendo faz já 18 anos e a gente nessa luta com ele, tentando dar uma qualidade de vida melhor. Agradeço ao carinho de todos, pessoas que realmente amam o Maguila e sabem que a doença é complicada. A gente tentou fazer o melhor — disse Irani.

continua após a publicidade

Adilson Maguila Rodrigues foi um boxeador da categoria peso-pesado (Foto: Tom Dib/Lance!)

Maguila começou no esporte aos 21 anos. Quatro anos depois, conquistou seu primeiro título brasileiro, em 1983. No ano seguinte, foi campeão sul-americano. Em 1995, conquistou o cinturão da WBF. Cinco anos depois, encerrou a carreira. Seu apelido é por uma comparação com um personagem de desenho animado.

➡️ Popó, Esquiva Falcão, Nego do Borel… Veja resultados do Fight Music Show 5

Nascido em Aracaju, nos 17 anos em que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico. Entre os confrontos mais especiais, encontram-se nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Além disso, conquistou diversos títulos, entre eles, brasileiros, Sul-Americanos e o Mundial da WBF (Federação Mundial de Boxe).