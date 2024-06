Boston Celtics entra para a lista! Veja as melhores campanhas da história dos playoffs da NBA

Boston Celtics encerra em grande estilo seca de títulos na NBA (Foto: JESSE D. GARRABRANT / AFP)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 19/06/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O Boston Celtics foi campeão da NBA 2023-2024 de forma incontestável. A franquia teve a melhor campanha da temporada regular (64 vitórias e 18 derrotas) e dos playoffs (16 vitórias e três derrotas). O desempenho nos playoffs coloca a equipe entre as dez melhores da história, inclusive, com um aproveitamento de pouco mais de 84%.

A melhor campanha da história dos playoffs da NBA foi do Golden State Warriors de 2016-17, que venceu 16 partidas e perdeu apenas uma, um aproveitamento de quase 94%. A equipe de Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green e Klay Thompson varreu as três primeiras séries da pós-temporada. O time só perdeu o quarto jogo das finais contra o Cleveland Cavaliers, quando já vencia por 3-0.

🏆 As melhores campanhas da história dos playoffs da NBA

1. Golden State Warriors 2016-17: 16 vitórias e uma derrota (93,75% de aproveitamento)

2. Los Angeles Lakers 2000-01: 15 vitórias e uma derrota (93,33% de aproveitamento)

3. Philadelphia 76ers 1982-1983: 12 vitórias e uma derrota (92,3% de aproveitamento)

4. San Antonio Spurs 1988-1989: 15 vitórias e duas derrotas (88,2% de aproveitamento)

= Chicago Bulls 1990-1991: 15 vitórias e duas derrotas (88,2% de aproveitamento)

= Detroit Pistons 1988-1989: 15 vitórias e duas derrotas (88,2% de aproveitamento)

7. Los Angeles Lakers 1981-1982: 12 vitórias e duas derrotas (85,7% de aproveitamento)

= Milwaukee Bucks 1970-1971: 12 vitórias e duas derrotas (85,7% de aproveitamento)

9. Boston Celtics 2023-2024: 16 vitórias e três derrotas (84,2% de aproveitamento)

10. Chicago Bulls 1995-1996: 15 vitórias e três derrotas (83,3% de aproveitamento)

= Los Angeles Lakers 1986-1987: 15 vitórias e três derrotas (83,3% de aproveitamento)

= Boston Celtics 1985-1986: 15 vitórias e três derrotas (83,3% de aproveitamento)

Fonte: Statmuse

Kevin Durant e Stephen Curry fizeram história no Warriors (Foto: AFP)

☘️ A campanha do Boston Celtics

O Boston Celtics venceu a NBA 2023-2024 com enorme autoridade. Na Conferência Leste, ainda contou com lesões de astros das equipes adversárias, que tornaram o caminho mais fácil. Na primeira fase dos playoffs, passou pelo Miami Heat, sem Jimmy Butler, por 4-1. Na semifinal de conferência, repetiu o placar contra o Cleveland Cavaliers. O principal atleta da equipe, Donovan Mitchell, se lesionou quando os Celtics venciam a série por 2-1. Na final do Leste, Jayson Tatum e companhia varreram o Indiana Pacers. O armador Tyrese Haliburton se machucou e não disputou as últimas duas partidas.

Na grande final, o Boston Celtics enfrentou o Dallas Mavericks, que vinha de uma campanha de 12 vitórias e cinco derrotas. Depois de duas vitórias no TD Garden, a franquia de Massachusetts venceu também o terceiro jogo em Dallas. Na quarta partida, os Mavs evitaram a varrida. No entanto, com a série de volta à Boston, os comandados de Joe Mazzulla não tomaram conhecimento do adversário e confirmaram o título com triunfo por 106 a 88.