Leclerc encosta em Verstappen; confira classificação da F1

Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/03/2024 - 06:19 • Melbourne (AUS)

Carlos Sainz dominou e venceu um tumultuado GP da Austrália, mas Charles Leclerc também deixa Melbourne com motivos para se animar, ainda que de leve, na F1 2024. Segundo colocado na corrida deste domingo (24), o monegasco subiu para 47 pontos, apenas 4 atrás do líder do campeonato, Max Verstappen, que abandonou logo no início com problemas na Red Bull.

Em atuação bastante tímida, Sergio Pérez ao menos salvou 10 pontos e também encostou no companheiro de equipe, agora com 46 tentos. Sainz, que venceu, foi a 40, ainda sentindo os impactos da ausência no GP da Arábia Saudita, quando operou por conta de uma apendicite.

A McLaren vem na sequência com sua dupla, com Oscar Piastri 1 pontinho acima de Lando Norris. Depois, Fernando Alonso, George Russell, Lewis Hamilton e Lance Stroll.

No Mundial de Construtores da F1, a Ferrari gritou forte com a dobradinha na Austrália. Agora, a vantagem da Red Bull é também de apenas 4 pontos: 97 x 93. A McLaren, com 55, escapou em terceiro, enquanto a Aston Martin superou a Mercedes depois do abandono duplo da rival prateada. Na briga sofrida, RB e Haas empatam com 4 pontos. As demais seguem zeradas.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.

Confira classificação da F1 após a 3ª de 24 etapas:

Mundial de Pilotos:

1 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT 51 2 C LECLERC Ferrari 47 3 S PÉREZ Red Bull RBPT 46 4 C SAINZ Ferrari 40 5 O PIASTRI McLaren Mercedes 28 6 L NORRIS McLaren Mercedes 27 7 F ALONSO Aston Martin Mercedes 20 8 G RUSSELL Mercedes 18 9 L HAMILTON Mercedes 8 10 L STROLL Aston Martin Mercedes 7 11 O BEARMAN Ferrari 6 12 Y TSUNODA RB RBPT 4 13 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 3 14 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1 15 A ALBON Williams Mercedes 0 16 G ZHOU Sauber Ferrari 0 17 D RICCIARDO RB RBPT 0 18 E OCON Alpine Renault 0 19 P GASLY Alpine Renault 0 20 V BOTTAS Sauber Ferrari 0 21 L SARGEANT Williams Mercedes 0

