LeBron James sobre rodada de Natal da NBA: 'Gostaria de estar em casa'

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, expressou o desejo de passar o Natal em casa com a família, em vez de participar da tradicional rodada especial da NBA. A declaração, feita na madrugada do último domingo, seguiu a derrota de sua equipe para o Los Angeles Clippers.

Apesar da preferência, o jogador de 40 anos se prepara para o confronto contra o Houston Rockets nesta quinta-feira (25), marcando sua 20ª participação em jogos de Natal da liga.

— Eu preferiria muito mais estar em casa com a minha família. Mas, quer dizer, é o jogo que eu amo. É o jogo que eu assistia quando criança no Natal, vendo muitos dos maiores jogadores da história atuando. Sempre foi uma honra jogá-lo. Obviamente, para ser honesto, eu gostaria de estar em casa, no sofá, com a minha família o dia todo. Mas a minha vez chegou, a nossa vez chegou, então temos que entrar em quadra e jogar bem, e estou ansioso por isso — desabafou o veterano.

A insatisfação de LeBron com a data festiva no trabalho não é novidade. Em 2010, ele já havia manifestado opinião semelhante: "Se você perguntar a qualquer jogador da liga, nós preferiríamos estar em casa com nossas famílias. Acho que até mesmo as pessoas que programam os jogos prefeririam estar em casa. Não é apenas um feriado comum. É definitivamente um daqueles dias em que você deseja poder acordar de manhã com as crianças e abrir presentes".

Rodada natalina recheada de astros

O duelo entre Lakers e Rockets será realizado na Califórnia, integrando a programação especial do Christmas Day 2025. Antes disso, a equipe de James enfrentará o Phoenix Suns fora de casa, nesta terça-feira (23).

A rodada natalina da NBA contará com cinco partidas no total, trazendo o melhor da modalidade para os fãs. Além do embate entre Lakers e Rockets às 22h, a agenda inclui: Knicks x Cavaliers (14h), Thunder x Spurs (16h30), Warriors x Mavericks (19h) e Nuggets x Timberwolves (0h30).