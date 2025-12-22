Jogadores do Knicks doam parte da premiação da NBA Cup

Após serem campeões inéditos da NBA Cup, o elenco do New York Knicks vai doar parte do dinheiro da premiação para alguns funcionários que ajudaram o elenco ao longo do torneio. O ala armador Josh Hart mencionou massoterapeutas e relações públicas como destinatários de bônus surpresa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

-Alguns deles não recebem bônus e estão trabalhando para garantir que estejamos no topo de seu jogo, não importa quem sejam. Queremos garantir que essas pessoas também sejam compensadas por suas horas extras e seus esforços - disse Hart ao portal The Post.

Em 2025, cada jogador da franquia campeã recebeu US$ 530.933 (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual). Para efeito de comparação, na edição inaugural de 2023, o prêmio era de US$ 500 mil.

continua após a publicidade

Os jogadores do San Antonio Spurs, vice-campeões, ganharam US$ 212.373 (cerca de R$ 1,1 milhão na cotação atual). Já os semifinalistas, Orlando Magic e Oklahoma City Thunder, embolsaram US$ 106.187 (aproximadamente R$ 584 mil).

➡️Luka Doncic sofre lesão e abandona jogo dos Lakers na NBA

New York Knicks é campeão da NBA Cup (Foto: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Knicks quebra jejum de títulos

A equipe garantiu o título após virar o jogo sobre o San Antonio Spurs na última terça-feira (16), vencendo por 124 a 113 na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A conquista encerra um jejum de 52 anos sem grandes troféus; a última vez que a franquia celebrou um título foi na temporada 1972/73, quando superou o Los Angeles Lakers nas Finais da NBA.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Wembanyama se torna o 3º jogador da história a atingir marca na NBA