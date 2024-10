Uma pesquisa entre os GMs definiu os melhores jogadores da NBA por posição. O levantamento é feito de forma anual e nestes dias que antecedem a temporada 2024/25 não foi diferente. Sem LeBron James, os executivos das franquias da NBA nomearam três nomes por posição e elegeram o melhor, entre elas: armador, ala-armador, ala-pivô, garrafão e centro.

Cabe ressaltar que os nomes se repetiram em algumas delas, pelo fato de alguns jogadores fazerem mais de uma função dentro de quadra. Além disso, chamou a atenção a ausência de LeBron James. O astro do Lakers não foi citado em nenhuma das posições.

Os melhores jogadores da NBA por posição, segundo os GMs

Armador

Luka Doncic – Dallas Mavericks Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder Stephen Curry – Golden State Warriors

Escolha dos GMs: Luka Doncic

Ala-armador

Anthony Edwards – Minnesota Timberwolves Devin Booker – Phoenix Suns Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder

Escolha dos GMs: Anthony Edwards

Ala-pivô

Jayson Tatum – Boston Celtics

Luka Doncic – Dallas Mavericks

Kevin Durant – Phoenix Suns

Escolha dos GMs: Jayson Tatum

Pivô

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks

Kevin Durant – Phoenix Suns

Escolha dos GMs: Giannis Antetokounmpo

Center

Nikola Jokic – Denver Nuggets Joel Embiid – Philadelphia 76ers Victor Wembanyama – San Antonio Spurs

Escolha dos GMs: Nikola Jokic

Nikola Jokic e Jayson Tatum em quadra durante jogo entre Denver Nuggets e Boston Celtics pela pré-temporada da NBA (Foto: Brian Babineau/AFP)

Temporada 2024/25 da NBA perto de começar

Os jogos da pré-temporada já começaram. A temporada da maior liga de basquete do mundo começará no dia 22 de outubro. A partida de abertura será entre o atual campeão, Boston Celtics, e o New York Knicks. No mesmo dia, o Los Angeles Lakers, de LeBron James, encara o Minnesota Timberwolves, na Crypto Arena, pela estreia na temporda 2024/25 da NBA.